17 Aprile 2024

Camera dei Deputati

Aborto: Braga (Pd), maggioranza in difficoltà, obiettivo Fdi è impedire attuazione legge 194

Richiesta accantonamento nostro odg conferma vero obiettivo dell’emendamento Pro-life

“Sui consultori il governo è in forte imbarazzo e lo conferma la richiesta di accantonamento dell’ordine del giorno del PD a firma Sara Ferrari, dopo che molti deputati di maggioranza hanno già reso evidente la loro difficoltà a votare contro su questo tema”. Così in una nota la capogruppo Chiara Braga che ribadisce: “Mentre in Francia il diritto all’aborto entra in costituzione e il Parlamento europeo approva una mozione perché entri nella carta dei diritti fondamentali, in Italia si rischia un inaccettabile passo indietro di 50 anni, che mette in discussione l’autonomia e l’autodeterminazione delle donne sulla scelta di maternità. Chiediamo al governo una cosa molto semplice e cioè di “assicurare che l’emendamento Malagola non mini in alcun modo la piena attuazione della legge 194 e non restringa il diritto delle donne ad avere accesso ad una interruzione volontaria di gravidanza. Se Governo e maggioranza non sono in grado di votare questo testo, abbiamo un serio problema e la conferma che l’obiettivo dell’emendamento di Fdi è impedire piena applicazione della 194”, conclude la nota.

