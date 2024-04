(AGENPARL) - Roma, 16 Aprile 2024

STELLANTIS, APPENDINO (M5S): NEL GOVERNO ALLUCINAZIONE COLLETTIVA, AUTOMOTIVE ITALIANO MUORE

ROMA, 16 APR. – “La ‘grande soddisfazione’ del governo sarebbe condivisibile se Stellantis avesse riportato la produzione negli stabilimenti italiani, se avesse messo fine alla cassa integrazione, se avesse varato un piano di assunzioni anzichè di esuberi. Ma non siamo davanti a nulla di tutto ciò. La ‘grande soddisfazione’ del governo per aver influito sul cambio del nome della Alfa Romeo Milano può essere spiegata solo con un’allucinazione collettiva. Nel mondo reale, purtroppo, l’automotive italiano sta morendo e a Mirafiori hanno appena rinnovato per altre tre settimane la cassa integrazione, che vuol dire stipendio ridotto e dignità calpestata per 2000 lavoratori. Il governo sta prendendo in giro gli italiani”. Così in una nota la Vicepresidente del M5S Chiara Appendino.

