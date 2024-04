[Comune Palermo] Indice Istat Prezzi al Consumo – Pubblicati i dati definitivi dei prezzi al consumo a Palermo nel mese di marzo 2024

(AGENPARL) - Roma, 16 Aprile 2024

PREZZI AL CONSUMO

MARZO 2024

DEFNITIVI

AVVISO

GRAFICO 1: INDICE DEI PREZZI AL CONSUMO NIC A PALERMO

Variazioni percentuali congiunturali, marzo 2023 – marzo 2024

Gli indici dei prezzi al consumo di marzo 2024 sono stati

elaborati tenendo conto delle limitazioni, differenziate

a livello regionale, definite dalle normative nazionali e

locali per contrastare la pandemia causata dal Covid19.

L’impianto dell’indagine sui prezzi al consumo, basato

sull’utilizzo di una pluralità di canali per l’acquisizione

dei dati, ha continuato a consentire di ridurre gli effetti

negativi del più elevato numero di mancate rilevazioni

sulla qualità delle misurazioni della dinamica dei prezzi

al consumo. Le modalità con le quali la situazione che si

è venuta determinando è stata via via affrontata sono

illustrate nella Nota metodologica del comunicato

stampa diffuso oggi dall’Istat nella quale viene anche

ricordato che gli indici ai diversi livelli di aggregazione,

sia nazionali sia locali, che hanno avuto una quota di

imputazioni superiore al 50% (in termini di prezzi

mancanti e/o di peso), sono segnalati mediante

l’utilizzo del flag “i” (dato imputato)

GRAFICO 2: INDICE DEI PREZZI AL CONSUMO NIC A PALERMO

Variazioni percentuali tendenziali, marzo 2023 – marzo 2024

• A Palermo l’indice dei prezzi al consumo per l’intera

collettività nazionale (NIC) nel mese di marzo ha fatto

registrare una variazione congiunturale 1 pari a -0,1%

(nessuna variazione il mese precedente).

• Rispetto a marzo 2023 la variazione tendenziale2 è pari a

+1,2% (+0,3% il mese precedente).

• L’indice dei prezzi al consumo relativo ai beni ha fatto

registrare una variazione tendenziale pari a +0,5% (-0,8% il

mese precedente); l’indice relativo ai servizi ha fatto

registrare una variazione annua pari a +2,1% (+2,3% il mese

precedente)

La diffusione dei dati comunali dei prezzi al consumo è

prevista in concomitanza con la diffusione degli indici

definitivi da parte dell’Istat.

1 Variazione

congiunturale: rispetto al mese precedente

TAVOLA 1: INDICE DEI PREZZI AL CONSUMO NIC A PALERMO

marzo 2024

Variazioni %

Indici

Rispetto al

Rispetto al

Indice

(base

corrisp.

periodo

2015=100) precedente periodo anno

precedente

Indice dei prezzi NIC con tabacchi

Indice dei prezzi NIC senza tabacchi

122,7

122,8

precedente

Variazione tendenziale: rispetto allo stesso mese dell’anno

PREZZI AL CONSUMO

Le divisioni di spesa

Come è possibile rilevare dal grafico 3 e dalla tavola 2, rispetto al mese precedente, sei divisioni mostrano una variazione

in aumento. Gli incrementi più elevati si registrano nelle divisioni di spesa: “Servizi ricettivi e di ristorazione” (+1,4%),

“Trasporti” (+0,5%) e “Servizi sanitari e spese per la salute” (+0,5%).

Quattro divisioni sono in diminuzione. La diminuzione maggiore si è registrata nella divisione “Abitazione, acqua,

elettricità e combustibili” (-1,7%).

Due divisioni non hanno fatto registrare alcuna variaione congiunturale.

GRAFICO 3: INDICE DEI PREZZI AL CONSUMO NIC A PALERMO PER DIVISIONE DI SPESA

marzo 2024 – Variazioni percentuali congiunturali

PREZZI AL CONSUMO

Passando alle variazioni rispetto allo stesso mese dell’anno precedente, l’aumento più elevato si è registrato nella

divisione: “Prodotti alimentari e bevande analcoliche” (+3,3%), seguita dalla divisione “Servizi sanitari e spese per la

salute” (+2,6%).

Tre divisioni sono in diminuzione. La diminuzione maggiore si è registrata nella divisione “Abitazione, acqua, elettricità

e combustibili” (-4,6%).

GRAFICO 4: INDICE DEI PREZZI AL CONSUMO NIC A PALERMO PER DIVISIONE DI SPESA

marzo 2024 – Variazioni percentuali tendenziali

PREZZI AL CONSUMO

TAVOLA 2: INDICE DEI PREZZI AL CONSUMO NIC A PALERMO PER DIVISIONE DI SPESA

marzo 2024 (base 2015=100)

Divisioni

Indici

(base

2015=100)

Variazioni %

Rispetto al

periodo

precedente

Rispetto al

corrisp.

periodo anno

precedente

Generale

122,7

Generale senza tabacchi

122,8

Prodotti alimentari e bevande analcoliche

132,2

Bevande alcoliche e tabacchi

119,4

Abbigliamento e calzature

103,4

Abitazione, acqua, elettricità e combustibili

148,4

Mobili, articoli e servizi per la casa

114,2

Servizi sanitari e spese per la salute

103,8

Trasporti

125,7

108,0

Servizi ricettivi e di ristorazione

123,3

Altri beni e servizi

119,6

Comunicazioni

Ricreazione, spettacoli e cultura

Istruzione

PREZZI AL CONSUMO

Le tipologie di prodotto

Considerando i due principali aggregati (beni e servizi), i beni hanno fatto registrare una variazione tendenziale pari a

+0,5% (-0,8% il mese precedente). Da rilevare, fra i beni, una diminuzione del 7,9% dei beni energetici e un aumento del

3,3% dei beni alimentari.

I servizi hanno fatto registrare una variazione tendenziale pari a +2,1% (+2,3% il mese precedente). Da rilevare, fra i

servizi, un aumento del 2,4% dei servizi relativi all’abitazione e un aumento del 2,3% dei servizi relativi ai trasporti.

L’inflazione di fondo (core inflation), ovvero al netto dei beni energetici e dei prodotti alimentari freschi, ha fatto

registrare un incremento del 2,0% (+2,1% il mese precedente).

L’indice dei prezzi al consumo al netto dei soli prodotti energetici ha fatto registrare una variazione pari a +2,1% (+2,4%

il mese precedente).

GRAFICO 5: INDICE DEI PREZZI AL CONSUMO NIC A PALERMO PER TIPOLOGIA DI PRODOTTO

marzo 2024 – Variazioni percentuali tendenziali

PREZZI AL CONSUMO

TAVOLA 3: INDICE DEI PREZZI AL CONSUMO NIC A PALERMO PER TIPOLOGIA DI PRODOTTO

marzo 2024 (base 2015=100)

Tipologia di prodotto

Beni alimentari

Beni energetici

Tabacchi

Altri beni

Servizi

Servizi relativi all’abitazione

Servizi relativi alle comunicazioni

Servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona

Servizi relativi ai trasporti

Servizi vari

Componente di fondo (core inflation)

Indice generale esclusi energetici

Indice generale

(base

2015=100)

127,2

131,6

157,4

118,8

107,9

113,9

107,5

118,5

125,4

110,5

115,9

116,8

122,7

Variazioni %

Rispetto al

periodo

precedente

Rispetto al

corrisp.

periodo anno

precedente

PREZZI AL CONSUMO

La frequenza di acquisto

Con riferimento alla frequenza di acquisto, i prodotti ad alta frequenza di acquisto 3 hanno fatto registrare una variazione

rispetto allo stesso mese dell’anno precedente pari a +2,3% (+2,7% il mese precedente).

I prodotti a media frequenza di acquisto4 hanno fatto invece registrare una variazione rispetto all’anno precedente pari

a -0,4% (-3,0% il mese precedente).

I prodotti a bassa frequenza di acquisto5 hanno fatto registrare un aumento dell’1,3% (+1,3% il mese precedente).

Passando alle variazioni congiunturali, si è registrato una diminuzione dello 0,2% fra i prodotti ad alta frequenza di

acquisto, un aumento dello 0,1% fra i prodotti a media frequenza di acquisto e nessuna variazione fra i prodotti a bassa

frequenza di acquisto.

GRAFICO 6: INDICE DEI PREZZI AL CONSUMO NIC A PALERMO PER FREQUENZA DI ACQUISTO

marzo 2024- Variazioni percentuali tendenziali

Generi alimentari, bevande alcoliche e analcoliche, tabacchi, spese per l’affitto, beni non durevoli per la casa, servizi per la pulizia e la

manutenzione della casa, carburanti, trasporti urbani, giornali e periodici, servizi di ristorazione, spese di assistenza

Spese di abbigliamento, tariffe elettriche, tariffe relative all’acqua potabile e allo smaltimento dei rifiuti, medicinali, servizi medici e dentistici,

trasporti stradali, ferroviari, marittimi e aerei, servizi postali e telefonici, servizi ricreativi e culturali, pacchetti vacanze, libri, alberghi e altri servizi

di alloggio

Elettrodomestici, servizi ospedalieri, acquisto dei mezzi di trasporto, servizi di trasloco, apparecchi audiovisivi, fotografici e informatici, articoli

sportivi

PREZZI AL CONSUMO

TAVOLA 4: INDICE DEI PREZZI AL CONSUMO NIC A PALERMO PER FREQUENZA DI ACQUISTO

marzo 2024 (base 2015=100)

Frequenza di acquisto

Indici

(base

2015=100)

Alta frequenza d’acquisto

Media frequenza d’acquisto

Bassa frequenza d’acquisto

Indice generale

125,6

124,1

109,4

122,7

Rispetto al

periodo

precedente

Rispetto al

corrisp.

periodo anno

precedente

PREZZI AL CONSUMO

Il confronto Palermo – Italia

Nel grafico 7 e nella tavola 5 è possibile seguire l’andamento registrato a Palermo dalle variazioni tendenziali dell’indice

dei prezzi al consumo per l’intera collettività nazionale da marzo 2022 a marzo 2024, nonché il suo confronto con

l’andamento registrato a livello nazionale.

Nei 24 mesi in esame, a Palermo il tasso d’inflazione, pari a +7,6% a marzo 2022, ha seguito un trend decisamente

crescente (iniziato già nei mesi precedenti), che ha portato il tasso d’inflazione a superare il 10% ad agosto e a sfiorare

il 15% a ottobre. Nei mesi successivi, sia a Palermo che a livello nazionale, si è registrato un sensibile rallentamento

dell’inflazione. I valori degli ultimi mesi del 2023, in sensibile diminuzione rispetto ai mesi precedenti, risentono del

confronto con i corrispondenti mesi del 2022, in cui si era raggiunto il picco dell’inflazione. A partire da gennaio 2024 si

è registrato un rimbalzo, a causa principalemte dello sfavorevole confronto con i corrispondenti mesi del 2023 e

dell’attenuarsi della flessione su base tendenziale dei prezzi dei beni energetici.

GRAFICO 7: INDICE DEI PREZZI AL CONSUMO NIC A PALERMO

marzo 2024 – Variazioni percentuali tendenziali – confronto Palermo – Italia (i dati di marzo 2024 sono provvisori)

PREZZI AL CONSUMO

TAVOLA 5: INDICE DEI PREZZI AL CONSUMO NIC A PALERMO

marzo 2024 (base 2010=100 fino a dicembre 2015 – base 2015=100 a partire da gennaio 2016) – Serie storica Palermo – Italia

Palermo (base 1998=100)

Italia (base 1995=100)

Variazioni %

Periodo

Rispetto al

periodo

precedente

Rispetto al

corrisp.

periodo anno

precedente

105,6

106,2

106,1

101,0

101,9

102,5

102,7

104,8

115,4

122,5

mar-22

apr-22

mag-22

giu-22

lug-22

ago-22

set-22

ott-22

nov-22

dic-22

111,6

111,4

113,4

114,3

114,8

116,4

116,6

121,8

122,5

122,9

gen-23

feb-23

mar-23

apr-23

mag-23

giu-23

lug-23

ago-23

set-23

ott-23

nov-23

dic-23

gen-24

feb-24

mar-24

Variazioni %

Indici

Rispetto al

periodo

precedente

Rispetto al

corrisp.

periodo anno

precedente

+10,1

107,2

107,4

107,5

101,1

102,3

102,9

102,7

104,7

113,2

119,6

+10,4

+10,8

+14,9

+14,7

+14,6

110,4

110,3

111,2

112,5

113,0

113,9

114,2

118,1

118,7

119,0

+11,8

+11,8

+11,6

121,9

122,4

121,3

121,8

122,7

122,5

122,5

123,0

123,3

123,5

122,5

122,2

+11,7

+10,8

119,1

119,3

118,8

119,3

119,7

119,7

119,7

120,1

120,3

120,1

119,5

119,7

+10,0

122,8

122,8

122,7

120,1

120,2

120,3

Indici

PREZZI AL CONSUMO

I gruppi e le classi di prodotto

Nella tavola 6 sono riportate le variazioni percentuali per gruppo e per classe di prodotto registrate – all’interno di

ciascuna divisione – rispetto al mese precedente e rispetto allo stesso mese dell’anno precedente.

TAVOLA 6: INDICE DEI PREZZI AL CONSUMO NIC A PALERMO

marzo 2024 (base 2015=100) – : variazioni percentuali a Palermo, per divisione, gruppo e classe di prodotto

Indici

2015=100

Rispetto

al periodo

precedente

Rispetto

al corrisp,

periodo

dell’anno

precedente

Indice generale

122,7

Indice generale senza tabacchi

GENERALE DIVISIONE GRUPPO

CLASSE

122,8

Prodotti alimentari e bevande analcoliche

132,2

Prodotti Alimentari

132,6

Pane e cereali

136,5

Carni

121,9

Pesci e prodotti ittici

132,9

Latte, formaggi e uova

130,4

Oli e grassi

208,4

+31,4

Frutta

128,6

Vegetali

133,5

Zucchero, confetture, miele, cioccolato e dolciumi

139,6

Prodotti alimentari n.a.c.

125,1

Bevande analcoliche

129,3

Caffè, tè e cacao

119,3

Acque minerali, bevande analcoliche, succhi di frutta

e verdura

134,3

Bevande alcoliche e tabacchi

119,4

Bevande alcoliche

119,7

Alcolici

118,3

114,1

Birre

127,1

118,8

Tabacchi

118,8

Abbigliamento e calzature

103,4

Abbigliamento

Tabacchi

105,4

Indumenti

104,8

Altri articoli d’abbigliamento e accessori per

l’abbigliamento

102,9

Servizi di lavanderia, riparazione e noleggio abiti

116,1

Calzature

Scarpe ed altre calzature

Riparazione e noleggio calzature

Abitazione, acqua, elettricità e combustibili

Affitti reali per abitazione

148,4

104,9

PREZZI AL CONSUMO

Affitti reali per l’abitazione principale

Riparazione e manutenzione della casa

104,9

110,2

Prodotti per la riparazione e la manutenzione della

115,3

Servizi per la riparazione e manutenzione della casa

108,7

111,7

139,8

+16,8

Raccolta acque di scarico

144,1

+19,1

Altri servizi per l’abitazione n.a.c.

106,6

Energia elettrica, gas e altri combustibili

170,4

-13,2

Energia elettrica

176,1

-26,6

148,6

+15,2

Gasolio per riscaldamento

159,6

Combustibili solidi

103,5

114,2

Fornitura acqua e servizi vari connessi all’abitazione

Fornitura acqua

Raccolta rifiuti

Mobili, articoli e servizi per la casa

Mobili e arredi, tappeti e altri rivestimenti per pavimenti

108,4

Mobili e arredi

107,9

Tappeti e altri rivestimenti per pavimenti

117,9

Riparazione di mobili, arredi e rivestimenti per

pavimenti

137,1

Articoli tessili per la casa

Articoli tessili per la casa

Elettrodomestici e apparecchi per la casa

104,6

Grandi apparecchi domestici elettrici e non

103,3

Piccoli elettrodomestici

104,3

Riparazione di apparecchi per la casa

111,3

104,8

104,8

104,9

Cristalleria, stoviglie e utensili domestici

Cristalleria, stoviglie e utensili domestici

Utensili e attrezzature per la casa e il giardino

Grandi utensili ed attrezzature per la casa ed il

giardino

107,8

Piccoli utensili ed accessori vari

104,7

Beni e servizi per la manutenzione ordinaria della casa

123,4

Beni non durevoli per la casa

129,2

Servizi per la pulizia e la manutenzione della casa

116,2

103,8

Servizi sanitari e spese per la salute

Medicinali, prodotti farmaceutici, attrezzature e apparecchiature

medicali

Prodotti farmaceutici

Altri prodotti medicali

100,8

Attrezzature ed apparecchi terapeutici

101,3

Servizi ambulatoriali

108,1

Servizi medici

107,8

Servizi dentistici

113,1

Servizi paramedici

106,3

Comune di Palermo – Prezzi al consumo – marzo 2024

PREZZI AL CONSUMO

Servizi ospedalieri

Servizi ospedalieri

Trasporti

Acquisto mezzi di trasporto

105,1

105,1

125,7

120,9

Automobili

121,3

Motocicli e ciclomotori

117,5

Biciclette

108,0

122,5

Spese di esercizio mezzi di trasporto

Pezzi di ricambio e accessori per mezzi di trasporto

privati

117,3

Carburanti e lubrificanti per mezzi di trasporto privati

125,0

Manutenzione e riparazione mezzi di trasporto privati

118,8

Altri servizi relativi ai mezzi di trasporto privati

113,1

Servizi di trasporto

154,2

Trasporto passeggeri su rotaia

131,0

Trasporto passeggeri su strada

104,5

Trasporto aereo passeggeri

217,8

+17,5

+15,4

Trasporto marittimo e per vie d’acqua interne

129,9

Trasporto multimodale passeggeri

102,3

Acquisto di altri servizi di trasporto

115,5

137,5

Comunicazioni

Servizi postali

Servizi postali

Apparecchi telefonici e telefax

Apparecchi telefonici e telefax

Servizi di telefonia e telefax

Servizi di telefonia e telefax

Ricreazione, spettacoli e cultura

Apparecchi audiovisivi, fotografici e informatici

Apparecchi di ricezione, registrazione e riproduzione

di suoni e immagini

Apparecchi fotografici e cinematografici e strumenti

ottici

Apparecchi per il trattamento dell’informazione

Supporti di registrazione

Altri beni durevoli per ricreazione e cultura

Beni durevoli per ricreazione all’aperto

Strumenti musicali e beni durevoli per ricreazione al

coperto

Altri articoli e attrezzature per attività ricreative, giardinaggio e

animali

Giochi, giocattoli e hobby

Articoli sportivi, per campeggio e attività ricreative

all’aperto

137,5

-16,9

-16,9

108,0

101,6

140,8

149,0

117,8

101,5

125,3

116,7

Articoli per giardinaggio, piante e fiori

127,5

Animali domestici e relativi prodotti

126,9

Servizi veterinari e altri servizi per animali domestici

110,8

Servizi ricreativi e culturali

PREZZI AL CONSUMO

Servizi ricreativi e sportivi

Servizi culturali

Giochi, lotterie e scommesse

Giornali, libri e articoli di cartoleria

Libri

Giornali e periodici

Articoli di cartoleria e materiale da disegno

Pacchetti vacanza

Pacchetti vacanza

Istruzione

Scuola dell’infanzia ed istruzione primaria

Scuola dell’infanzia ed istruzione primaria

Istruzione secondaria

Istruzione secondaria

Istruzione universitaria

Istruzione universitaria

Corsi d’istruzione e di formazione

Corsi d’istruzione e di formazione

Servizi ricettivi e di ristorazione

Servizi di ristorazione

102,2

106,8

100,0

127,4

127,4

121,3

121,3

104,0

104,0

109,2

109,2

123,3

114,1

107,9

118,0

117,3

120,3

Ristoranti, bar e simili

119,9

Mense

127,9

134,5

134,5

119,6

116,8

Servizi di parrucchiere e trattamenti di bellezza

121,3

Apparecchi elettrici per la cura della persona

115,6

Servizi di alloggio

Servizi di alloggio

Altri beni e servizi

Beni e servizi per la cura della persona

Altri apparecchi non elettrici, articoli e prodotti per la

cura della persona

Effetti personali n,a,c,

Gioielleria ed orologeria

Altri effetti personali

Assistenza sociale

Assistenza sociale

Assicurazioni

Servizi assicurativi connessi all’abitazione

Servizi assicurativi connessi alla salute

Assicurazioni sui mezzi di trasporto

Servizi finanziari n,a,c,

Altri servizi finanziari n.a.c.

Altri servizi n,a,c,

Altri servizi n.a.c.

113,3

107,9

133,6

109,7

109,7

116,5

110,5

114,3

116,5

128,2

128,2

126,9

126,9

(i): Indice calcolato imputando, perché non disponibili o non utilizzabili, dati elementari rappresentativi del

50% e più del peso dell’aggregato

PREZZI AL CONSUMO

