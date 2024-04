Il credito cooperativo e le regole europee, il tema della proporzionalità. Università Cattolica, martedì 16 aprile dibattito con Irene Tinagli, Commissione Affari Economici e Monetari Parlamento Europeo

(AGENPARL) - Roma, 15 Aprile 2024

(AGENPARL) – lun 15 aprile 2024 il tema della proporzionalità

Se ne discuterà martedì 16 aprile all’Università Cattolica a partire da un volume di Vita e Pensiero. Interverrà, tra gli altri, Irene Tinagli, presidente della Commissione Affari Economici e Monetari del Parlamento Europeo

Modulare le regole in funzione delle caratteristiche di ciascuna banca può essere assai costoso. È questa una delle ragioni per cui la disciplina europea tende spesso a preferire soluzioni regolamentari cosiddette a “taglia unica” (one-size-fits-all). Un approccio che però poco si addice alle banche piccole e non complesse che finiscono per essere soggette alle medesime regole dettate per le large institution, oltre a non tener conto delle specificità tipiche delle banche di credito cooperativo in Italia e in Europa.

Sono le questioni da cui prende le mosse il volume “Credito cooperativo e proporzionalità nel diritto bancario europeo”, di Matteo Arrigoni ed Enrico Rino Restelli, rispettivamente ricercatori di Diritto commerciale all’Università Cattolica del Sacro Cuore e all’Università degli Studi di Milano-Bicocca, anche per formulare possibili soluzioni al problematico arretramento della proporzionalità.