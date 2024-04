(AGENPARL) - Roma, 14 Aprile 2024

TORRE MAURA – IN MANETTE DUE STRANIERI PER TENTATO FURTO DI AUTO E POSSESSO

DI DROGA.

NASCONDEVANO UN PANETTO DI HASHISH E ARNESI DA SCASSO.

ROMA – I Carabinieri della Stazione di Roma Alessandrina hanno arrestato due

persone, un cittadino tunisino e uno marocchino, entrambi 18enni, senza

fissa dimora e con precedenti, gravemente indiziati del reato di tentato

furto di autovettura e detenzione di sostanze stupefacenti.

I militari, nel corso di un normale controllo del territorio nel quartiere

di Torre Maura, hanno sorpreso i due uomini a bordo di un’autovettura,

regolarmente parcheggiata, a cui avevano fatto accesso a seguito della

forzatura di una portiera e mentre erano intenti ad avviare il motore.

A seguito del controllo, i due sono stati bloccati e messi in sicurezza dai

militari e a seguito della perquisizione personale sono stati trovati in

possesso di arnesi da scasso e di un panetto di hashish del peso di circa 95

grammi, nonché della somma contante di 175 euro.

Dopo l’arresto i due fermati sono stati condotti presso le aule di Piazzale

Clodio, dove il Tribunale di Roma ha convalidato l’arresto.

Si precisa che il procedimento versa nella fase delle indagini preliminari

per cui gli indagati sono da ritenersi innocenti fino a sentenza definitiva.

