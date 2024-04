(AGENPARL) - Roma, 14 Aprile 2024

SERIE C NOW: IL PRESIDENTE MARANI PREMIA IL MANTOVA

Cerimonia ufficiale al termine della partita tra i virgiliani e il Vicenza

Mantova, 14 aprile 2024. Cerimonia di premiazione ufficiale per il Mantova, prima classificata nel girone A della Serie C NOW.

Il Presidente Marani ha consegnato il trofeo nelle mani del capitano Salvatore Burrai dopo la partita giocata contro il Vicenza, terminata 1-2 con la rete proprio del numero 8 biancorosso e la doppietta di Ronaldo per gli ospiti. Il capitano del Mantova ha alzato il trofeo al cielo dando il via alla festa nella splendida cornice dello stadio “Danilo Martelli”.

Il numero uno di Lega Pro, a margine dell’evento, ha incontrato la stampa.

“Il presidente Piccoli ha avuto il coraggio di non mollare nei momenti difficili. Questo risultato è frutto del lavoro di una società seria, di un allenatore che con il suo gioco ha conquistato l’attenzione di tutta Italia e di una straordinaria tifoseria che aspettava da 14 anni il ritorno in Serie B. Il mio pensiero, in questo momento, va al ricordo del Mantova di Edmondo Fabbri e Italo Allodi: quella squadra, ribattezzata “piccolo Brasile”, costituisce un pezzo di storia del calcio del Dopoguerra. Il bel gioco espresso in questa stagione, il coinvolgimento dei tanti giovani, le prestazioni del capitano Burrai e del bomber Galuppini, hanno rievocato la suggestione di quel Mantova. Al presidente Filippo Piccoli e al tecnico Possanzini auguro di poter ricreare un progetto nel tempo” – queste le parole del presidente Marani.

Link: https://www.lega-pro.com/serie-c-now-il-presidente-marani-premia-il-mantova/