Morte Maria Pacini Fazzi, il cordoglio della Regione

(AGENPARL) - Roma, 14 Aprile 2024

(AGENPARL) – dom 14 aprile 2024 La presidenza della Regione esprime cordoglio per la morte di Maria Pacini

Fazzi, ‘signora dell’editoria di Lucca’, donna che ha incarnato con

spirito imprenditoriale cultura, identità e anelito di conoscenza di tutta

la Toscana. Pacini Fazzi è stata una personalità che ha segnato la

letteratura nazionale e che ha meritato onoreficenze riconoscimenti di alto

rango. Per la Toscana una instancabile protagonista della vita culturale e,

oggi, un esempio per le nuove generazioni.

