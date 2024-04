(AGENPARL) - Roma, 13 Aprile 2024

(AGENPARL) – sab 13 aprile 2024 NATALITÀ, ALOISIO (M5S): IN ITALIA TASSO PIÙ BASSO DI SEMPRE, DA ESECUTIVO NESSUNO STIMOLO

Roma, 13 apr. – “Le ultime dichiarazioni rilasciate da Giorgia Meloni in occasione della conferenza “Per un’Europa giovane”, in cui si evincerebbe il proprio impegno per sostenere la sfida demografica e la sostenibilità economica a cui è connessa, sono tristemente smentite da tutti i dati ufficiali e dal report odierno pubblicato dalla CGIA di Mestre. Secondo l’Ufficio Studi della CGIA le previsioni demografiche sono più che pessime: solo la provincia di Prato registrerà in questi 10 anni una variazione assoluta positiva (+ 1.269 unità pari al +0,75%), mentre tutte le altre 106, invece, presenteranno un saldo anticipato dal segno meno. È ormai evidente che l’Italia sta affrontando una grave crisi demografica caratterizzata da un tasso di natalità in costante declino. Innanzi a questa situazione estremamente preoccupante, la risposta dell’esecutivo è totalmente assente, dimostrandosi un’assoluta mancanza di sostegno e di politiche adeguate per favorire la crescita della popolazione. Il governo Meloni ha sistematicamente fallito nel fornire adeguate opportunità lavorative per le donne in età fertile, creando un ambiente in cui la maternità è penalizzata anziché incoraggiata. Le politiche discriminatorie e la mancanza di sostegno economico e sociale per le famiglie hanno così contribuito a scoraggiare la procreazione e a mettere a rischio il futuro demografico del nostro Paese. Inoltre, la carenza di asili nido e di servizi di supporto per le famiglie rende ancora più difficile per le donne conciliare la vita lavorativa con quella familiare, costringendole spesso a fare scelte difficili tra carriera e maternità. È inaccettabile questo silenzio sordo e ingiustificato, che sta contribuendo ad acutizzare una problematica destinata ad acuirsi. L’esecutivo ha il dovere di agire immediatamente per promuovere la natalità, garantendo ad esempio, pari opportunità sul lavoro per le donne in maternità, potenziando gli asili nido e i servizi per le famiglie e fornendo un sostegno economico adeguato per i neo-genitori. L’orologio della demografia italiana è inesorabilmente in movimento, e il governo Meloni non può permettersi di rimanere impassibile di fronte a questa sfida cruciale per il futuro del nostro Paese”. Così in una nota la Senatrice del Movimento 5 Stelle Vincenza Aloisio.

