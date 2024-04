(AGENPARL) - Roma, 12 Aprile 2024

Terremoto di Ancona, Albano (FdI): "Approvato emendamento per procedere

alla ricognizione dei fabbisogni”*

ROMA – “In commissione bilancio alla Camera è stato appena approvato un

emendamento al decreto Pnrr che apporta una novità significativa per le

famiglie anconetane rimaste senza casa a seguito della scossa di terremoto

del 9 novembre 2022”. Lo dichiara il sottosegretario all’Economia e Finanze

e deputato di Fratelli d’Italia Lucia Albano con delega alla ricostruzione

post-sisma.

“L’emendamento prevede che ad effettuare la ricognizione dei fabbisogni per

la ricostruzione, la riparazione o il ripristino delle strutture e

infrastrutture, pubbliche e private, sarà la struttura del Commissario alla

Ricostruzione post-sisma Guido Castelli.

Una volta effettuata la ricognizione – spiega – sarà possibile stanziare le

risorse necessarie per avviare la ricostruzione.

Il Governo Meloni e la Regione Marche guidata dal presidente Francesco

Acquaroli proseguono nell’impegno di dare certezze e prospettive alle

famiglie anconetane e continueranno a seguire l’evolversi della situazione

mantenendo un dialogo costante con le comunità colpite”, conclude.

