Nuove aree giochi inclusive, si comincia con il parco “Fattori” in via Tiberio Scali

(AGENPARL) - Roma, 12 Aprile 2024

(AGENPARL) – ven 12 aprile 2024 Nuov e are e giochi inclusiv e, si comincia con il parco “Fattori” in via Tiberio Scali

Aggiudicati anche i lavori per il parco di Quercianella, il ripristino dell’area giochi incendiata nel parco Masini e di altre strutture danneggiate dai vandali

Livorno, 12 aprile 2024 – Prosegue l’impegno dell’Amministrazione comunale per rinnovare, e in alcuni casi realizzare ex novo, aree gioco per bambini e aree fitness nei parchi e negli spazi pubblici, favorendo l’inclusività.

Lunedì 15 aprile è previsto l’avvio di un lotto di lavori che è stato aggiudicato per 163mila euro all’impresa Giochisport Group Progress di Milano, con subappalto alla ditta Abate di Livorno.

I primi interventi riguarderanno la nuova area giochi di via Tiberio Scali, nel parco “ Fattori”, di fronte all’omonima scuola elementare.

Dovendo procedere innanzitutto con i tracciamenti e con le operazioni di scavo e vista la ristretta dimensione del parco, esso sarà interdetto al pubblico per motivi di sicurezza fino a fine lavori ( 6-7 giorni lavorativi ) .

Tra gli altri interventi, è prevista la sostituzione dell’altalena doppia e della torretta scivolo con nuove attrezzature similari, l’installazione di un’altalena a cesto ed altri giochi.

A seguire si lavorerà ne l parco in via Silvestro Lega–via Urano Sarti, dove sa ranno posizionati nuovi canestri e una rete da pallavolo, ne l parco di via Torino con una nuova area giochi inclusiva ed un piccolo circuito per bici MTB ed infine ne l p arco di via Costanza con una nuova area giochi e fitness.

Nei giorni scorsi si è inoltre conclusa la gara, esperita sempre dall’ufficio Progettazione e Qualificazione spazi pubblici del Comune, per l’aggiudicazione di un altro lotto di lavori, per un importo di 59mila euro, riguardante il rinnovamento del parco di Quercianella, la ricostruzione dell’area giochi di via Masini recentemente incendiata, del ponte tibetano all’Acquario anch’esso danneggiato dai vandali, e per il ripristino dell’area di piazza Attias, dietro il negozio di giocattoli .

I lavori relativi a questo lotto di interventi partiranno tra un mese.

—–

Avvertenze ai sensi del D.Lgs. 196/2003