C.S. 14/2024 – Due nuovi incontri a Tirano e Chiavenna sull’Intelligenza Artificiale

(AGENPARL) - Roma, 12 Aprile 2024

(AGENPARL) – ven 12 aprile 2024 COMUNICATO STAMPA n. 14/2024

Due nuovi incontri a Tirano e Chiavenna

L’impatto dell’Intelligenza Artificiale sul

lavoro di tutti i giorni e sulle micro e piccole

imprese

Dopo l’apprezzato e partecipato incontro tenutosi ai primi di marzo presso la sede di

Sondrio, Confartigianato Imprese Sondrio ha promosso e organizzato due nuovi

appuntamenti dedicati all’impatto dell’Intelligenza Artificiale per le micro e piccole imprese.

I due appuntamenti sono in programma a Tirano e a Chiavenna rispettivamente mercoledì

17 e giovedì 18 aprile; il primo si terrà alle 17,30 presso la sala della Banca Popolare di

Sondrio in Piazza Cavour e il secondo presso la sede di Chiavenna dell’associazione in Via De

Giambattista 2.

La docenza anche per i due nuovi incontri dedicati alle piccole imprese ma aperti al pubblico,

è stata affidata al dr. Franco Folini, imprenditore italiano con una pluriennale esperienza nel

campo della tecnologia e del digital marketing nonché fondatore di Novedge, società di ecommerce con sede a San Francisco. Folini ha insegnato presso la Berkeley University ed

attualmente insegna presso l’Università di Strasburgo e collabora con lo IULM di Milano.

Il programma dell’evento prevede un’introduzione sull’Intelligenza Artificiale (IA) e sulla

ChatGPT a cui seguirà una panoramica di come l’IA può ottimizzare i processi lavorativi,

migliorare l’interazione con i clienti e accrescere l’efficienza di molte attività quotidiane.

Sondrio, 12 aprile 2024 – Prot. n. 81