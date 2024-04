agenzia regionale 449.24 SMA terapia genica per bambino palestinese arrivato in Puglia

(AGENPARL) - Roma, 12 Aprile 2024

(AGENPARL) – ven 12 aprile 2024 Anno XXIV

Numero 449.24

SMA, somministrata la terapia genica per un bambino palestinese all’ospedale

pediatrico Giovanni XXIII di Bari

“Nel pomeriggio di ieri il bambino palestinese di 10 mesi affetto da Sma di tipo

1 che abbiamo accolto in Puglia per assicurargli le migliori cure, è stato sottoposto

all’infusione della terapia genica presso l’ospedale “Giovanni XXIII” di Bari e resterà

nei prossimi 90 giorni in stretto monitoraggio clinico”.

A darne notizia è il presidente della Regione Puglia.

“La terapia – prosegue il presidente – è stata somministrata dal neurologo

pediatrico che ha preso in carico il paziente quando è arrivato il 28 marzo a Bari con

i suoi genitori. Se il piccolo fosse rimasto a Ramallah, ormai privo della terapia che

stava seguendo, la malattia neurodegenerativa non gli avrebbe lasciato speranze di