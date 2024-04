(AGENPARL) - Roma, 12 Aprile 2024

(AGENPARL) – ven 12 aprile 2024 A Vaglio si presenta il libro “Ne omnia pereant” sul dialetto vagliese di

Vincenzo Donato Saponara

Il libro “Ne omnia pereant” di Vincenzo Donato Saponara sarà presentato

domani sabato 13 aprile a Vaglio (Museo Antiche Genti Lucane, ore 18). A

discutere con l’autore ci saranno la dottoressa Angela Ricciuti, don

Teodosio Avigliano (parroco di Vaglio), la prof. Patrizia Del Puente,

direttrice del Centro Internazionale di Dialettologia (Alba); coordina il

giornalista Osvaldo Tagliavini. E’ un poderoso volume di circa 530 pagine

dedicato al dialetto vagliese. Saponara (laurea all’Università di Napoli),

da pensionato, dopo l’attività di docente in materie letterarie nelle

scuole medie di Potenza e provincia, ha condotto studi e ricerche

principalmente attingendo alla memoria storica degli anziani residenti nel

comune. L’autore ha una ferma convinzione: “il dialetto anche se oggi viene

inconsciamente messo da parte dagli stessi vagliesi, spinti dal rapido

evolversi dei tempi, in una fase storica dai radicali cambiamenti dei

modelli di vita, in quanto percepito come qualcosa che appartiene ormai al

passato, non è in ogni modo una cosa di cui vergognarsi”. La prof. Patrizia

Del Puente direttrice del Centro Internazionale di Dialettologia (Alba),

nella prefazione, scrive che “l’autore dell’ampio dizionario sa cosa vuol

dire scrivere un lavoro non per se stessi ma per la propria comunità. In

lui la consapevolezza che il vocabolario è volto alla conservazione di un

dialetto che rischia di morire. Il merito diventa perciò maggiore”. Per

quanto riguarda l’etimologia l’autore si è avvalso delle conclusioni dei

migliori studiosi del presente come del passato. “Ma – sottolinea – tutto

questo non basta perché sono ancora numerosi i termini che hanno bisogno di

studi approfonditi proprio come ogni tesi sul vagliese”. In discussione non

è certo l’identità storica della comunità colonizzata dai galloitalici

arrivati in Basilicata tra il XII e il XIII secolo, quanto piuttosto

diventano la base di partenza di una ricerca, condotta con grande passione

e molto difficile soprattutto in mancanza di testi.