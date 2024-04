Ricordiamo oggi in Regione: presentazione LUV FIERA (ore 10.30 in Agricoltura) e inaugurazione EXPOLEVANTE (ore 12 Fiera del Levante)

(AGENPARL) - Roma, 11 Aprile 2024

(AGENPARL) – gio 11 aprile 2024 *PRESENTAZIONE LUV, LA PRIMA FIERA DI FILIERA DELL’UVA DA TAVOLA: OGGI (ORE

10.30) CONFERENZA STAMPA A BARI IN AGRICOLTURA*

Oggi, alle ore 10.30, è in programma nella *Sala Conferenze

dell’assessorato all’Agricoltura della Regione Puglia *(Lungomare Nazario

Sauro, 47- 49, Bari), la presentazione di LUV Fiera, la prima fiera di

filiera dell’uva da tavola. Nel corso della conferenza stampa, il comitato

organizzatore di LUV Fiera presenterà l’evento dedicato a tutta la filiera

della vite da tavola, in programma i prossimi 22-23-24 ottobre 2024 in

Fiera del Levante a Bari.

Alla conferenza stampa parteciperanno: *Donato Pentassuglia*, assessore

regionale all’Agricoltura, *Luca Sammartino*, assessore Agricoltura,

Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea, Regione Siciliana, *Gaetano Frulli*,

presidente Nuova Fiera del Levante Bari, *Massimiliano Del Core*,

presidente CUT – Commissione Italiana Uva da Tavola, *Giacomo Suglia*,

presidente APEO – Associazione Produttori ed Esportatori Ortofrutticoli

Pugliesi, *Vincenzo Di Piazza*, Presidente dell’Associazione Uva da Tavola

Siciliana, *Mirko Sgaramella*, Project Manager LUV – Fiera dell’Uva da

Tavola.

_ _ _

*Expolevante 2024: inaugurazione alle ore 12.00 con il taglio del nastro

(Nuovo Padiglione della Fiera del Levante)*

Oggi, alle ore 12.00, nel Nuovo Padiglione della Fiera del Levante si terrà

il taglio del nastro per l’inaugurazione di Expolevante 2024, la

manifestazione dedicata al tempo libero, allo sport e alla smart mobility.

Alla cerimonia di apertura dell’atteso appuntamento espositivo organizzato

da Nuova Fiera del Levante, in programma dall’11 al 14 aprile prenderanno

parte: il presidente della Regione Puglia, *Michele Emiliano, *il sindaco

di Bari, *Antonio Decaro*, il presidente della Nuova Fiera del

Levante, *Gaetano

Frulli, *la presidente dell’Ente Fiera,* Simonetta Lorusso, *la presidente

della Camera di Commercio di Bari, *Luciana Di Bisceglie*, il presidente

del CONI Puglia, *Angelo Giliberto, *il presidente del Settore Giovanile e

Scolastico della FIGC, *Vito Tisci. *All’inaugurazione parteciperanno anche

le scuole del territorio.