Agenzia regionale 445.24 Pentassuglia incontra presidente nazionale di AssoSementi

(AGENPARL) - Roma, 11 Aprile 2024

(AGENPARL) – gio 11 aprile 2024 *Il settore sementiero in Puglia: l’assessore Pentassuglia incontra il

presidente nazionale di AssoSementi*

L’assessore all’Agricoltura della Regione Puglia, *Donato Pentassuglia*, ha

incontrato quest’oggi a Bari il presidente nazionale di AssoSementi, *Eugenio

Tassinari*, insieme ad una delegazione degli imprenditori pugliesi aderenti

all’associazione.

Un confronto su diverse tematiche, richiesto da AssoSementi per avviare in

primis una discussione indirizzata alla definizione di una legge regionale

a favore della produzione di sementi allogame ed ibride in Puglia, per

migliorarne la qualità e quindi, a cascata, la resa sui mercati.

“AssoSementi ha portato una serie di proposte, tutte degne di massima

attenzione – ha ricordato l’assessore *Donato Pentassuglia* – e

naturalmente da parte nostra siamo aperti alle interlocuzioni, a mettere a

disposizione un riferimento tecnico del Dipartimento Agricoltura e ad

attivare un coinvolgimento attivo di AssoSementi. Valuteremo quanto già

fatto dal punto di vista legislativo nelle Regioni Marche, Emilia Romagna e

Umbria per mutuare quanto di utile anche per la Puglia. Ma è importante

anche ottimizzare le interlocuzioni che sul piano nazionale AssoSementi ha

con il Ministero e lavorare sul tema delle certificazioni. In Puglia sulle

sementi è stato fatto in questi anni un grande lavoro di recupero, ad

esempio, della lenticchia e sulle leguminose – ha concluso l’assessore

Pentassuglia – segno anche di una collaborazione virtuosa tra pubblico e

privato che ci aiuta a utilizzare meglio le risorse, a tutela della

biodiversità dei nostri territori”.