Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano – Gruppi consiliari – Comunicati del 10.04.2024

(AGENPARL) – mer 10 aprile 2024 **Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano – Gruppi consiliari**

SVP – Südtiroler Volkspartei | ore 17:00

Nachtfahrverbot / Nur gemeinsam kann eine Lösung gelingen

Im Namen der SVP-Fraktion nimmt SVP-Fraktionsvorsitzender Harald Stauder Stellung zum Beschlussantrag zum Thema digitales Verkehrsleitsystem auf der A 22 und dem Nachtfahrverbot in Tirol: „Unsere Position dazu ist und bleibt jene, dass nur eine einvernehmliche Lösung zwischen den Staaten Deutschland, Österreich und Italien zum Erfolg führen kann. Wir haben dazu auch gemeinsam mit Bayern und Tirol bereits im April 2023 in der ‚Kufsteiner Erklärung‘ einen Lösungsvorschlag vorgelegt.“

