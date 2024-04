Blue Forum Dati

(AGENPARL) - Roma, 10 Aprile 2024

L’anteprima del XII Rapporto nazionale sull’economia del Mare dell’Osservatorio nazionale sull’economia del Mare Ossermare e Centro Studi delle Camere di commercio Tagliacarne di Unioncamere

L’economia del Mare italiana vale 161 miliardi di euro. Questo il dato emerso dall’anteprima del XII Rapporto nazionale sull’economia del Mare dell’Osservatorio nazionale sull’economia del Mare Ossermare e Centro Studi delle Camere di commercio Tagliacarne di Unioncamere presentata al terzo Summit Nazionale sull’Economia del Mare Blue Forum in corso a Gaeta.

“Con OsserMare – il nostro Osservatorio Nazionale sull’Economia del Mare, con il Centro Studi delle Camere di Commercio Guglielmo Tagliacarne e come sistema camerale, sono oltre 14 anni che stiamo investendo sull’analisi dei dati di questa economia, convinti che lo studio del valore dell’economia del mare italiana sia sempre di più un elemento indispensabile per sostenere le politiche strategiche ed economiche della nostra nazione”. – Lo ha detto in apertura del panel “Anteprima del XII Rapporto Nazionale Unioncamere” Antonello Testa – Coordinatore Osservatorio Nazionale Economia del Mare OsserMare e Consigliere Delegato all’Economia del Mare di Informare, l’Azienda Speciale della Camera di Commercio Frosinone Latina.