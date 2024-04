Piano Mattei: Cestari (ItalAfrica), Mezzogiorno hub naturale

(AGENPARL) - Roma, 9 Aprile 2024

L’evento “Agenda Sud 2030 – Dove l’Europa incontra il Mediterraneo”,

organizzato da Fondazione Merita a Napoli e la recente visita del

Presidente Mattarella in Costa d’Avorio e Ghana rilanciano il Mezzogiorno

come hub naturale del Piano Mattei per realizzare condizioni ed opportunità

di cooperazione con i Paesi Africani attraverso il protagonismo delle

imprese meridionali. Così Alfredo Carmine Cestari, presidente della Camera

ItalAfrica per il quale dopo il convegno “*Il Piano Mattei – Sud polo

magnetico Occasioni di resilienza e investimenti Italiani in Africa nel

settore Pubblico e Privato”* promosso da ItalAfrica a fine gennaio alla

Camera dei Deputati si intensifica il programma di attività.

Il Mediterraneo è una base logistica ed energetica in un contesto

geopolitico in continua evoluzione, come dimostrano le tensioni nel Mar

Rosso: la sua centralità economica – aggiunge – è destinata a crescere,

perché è il crocevia di tre continenti, Asia, Africa ed Europa, che

contengono la maggior parte della popolazione mondiale e una straordinaria

ricchezza di civiltà e di culture. Sul fronte energetico, il petrolio del

futuro sono i crediti di carbonio e il raggiungimento della riduzione di

CO2 passa dal coinvolgimento dei Paesi in via di sviluppo che sono dei

grandi contenitori per questi progetti. Paradossalmente invece, l’Africa è

stata finora lasciata fuori dalla transizione energetica: secondo l’Agenzia

internazionale dell’energia (Iea), solo il 2% degli investimenti mondiali

per le rinnovabili negli ultimi due decenni sono stati fatti nel continente

africano, dove il tasso di elettrificazione è sotto il 50% e dove vivono

più di 900 milioni di persone ancora prive di accesso a combustibili,

tecnologie e acqua pulita per cucinare. Il Continente sta adottando

soluzioni per le energie rinnovabili su larga scala, necessarie a garantire

a tutti un accesso all’elettricità affidabile, conveniente e sostenibile. I

motivi sono diversi e tutti strettamente connessi: l’Africa, sebbene sia

responsabile di una piccola quantità di emissioni di carbonio e consumi

(solo il 4% dell’energia a livello globale), è oggi l’area del mondo più

vulnerabile ai cambiamenti climatici e il continente dove la popolazione

crescerà di più.

Altro tema centrale del Piano Mattei è la formazione di manodopera

specializzata. Sono state 690 mila le domande presentate dai datori di

lavoro durante i tre click day i nel mese di marzo scorso per far arrivare

in Italia e assumere lavoratori stranieri, a fronte di 151 mila ingressi

autorizzati dal governo per i flussi 2024. Su questo ItalAfrica svolge un

ruolo importante che soprattutto per dare corso al Piano Mattei

intensificherà. Possiamo testimoniare – dice Cestari – che nei Paesi

Africani c’è una buona manodopera che noi stessi provvediamo a formare e

che può risultare utile anche alle imprese italiane che lamentano la

difficile reperibilità di particolare figure professionali. Diventa questa

una risposta efficace al fenomeno della fuga sui barconi verso l’Italia e

dell’immigrazione clandestina.