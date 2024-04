Questa settimana da noi

(AGENPARL) - Roma, 8 Aprile 2024

(AGENPARL) – lun 08 aprile 2024 Mercoledì 10 ore 16.45

Il Leggio del mare presenta Lisa Paternoste Le radici del tempo ed. Terre Sommerse. Introduce Gianni Maritati

Il tempo ha intrecciato in modo inconsueto le vite delle donne forti, coraggiose e compassionevoli, protagoniste di una storia che ha radici lontane quanto i secoli che attraversa, sciogliendosi a mano a mano che il loro racconto inizia a svelarne i contorni. Keren potrebbe essere l’ultima di coloro che ascolteranno quelle vicende, che si intersecano a partire da un resoconto che ha dovuto attendere molti anni prima di poter essere portato alla luce sul suo cammino. Lei è una donna indipendente e solitaria, che vive più nelle storie altrui che fotografa nei suoi crudi reportage, piuttosto che essersi mai lasciata davvero coinvolgere in qualcosa che la riguardasse da vicino, per timore di esserne segnata in maniera irrimediabile. Decidendo di ascoltare quanto vuole rivelarle la sua amata nonna Myriam, capisce ben presto che è giunto il momento di diventare protagonista della sua vita, prima facendo da spettatrice alla storia che le viene raccontata, e poi dovendo provarne la veridicità. Il suo cammino a ritroso la porterà ad indagare le origini di quella storia, in un viaggio fra la Granada della fine del ‘400, nei turbolenti anni precedenti la cacciata …

Venerdì 12 ore 16.30

Approfondimenti del linguaggio cinematografico a cura di Mauro Castagno Donne sull’orlo di una crisi di nervi di Pedro Almodovar.

Pepa è attrice e doppiatrice ed ha una relazione con Ivan, un collega, il quale non si fa alcuno scrupolo ad avere storie anche con altre donne. Lei lo cerca perché ha urgenza di parlargli ma la comunicazione tra loro sembra impossibile anche perché lui sta per partire per Stoccolma. Pepa si mette allora sulle tracce di Lucia, la ex moglie di lui mentre nel suo attico arrivano diverse persone, una delle quali è l’amica Candela che è coinvolta, innocente, in un complotto terroristico sciita.

Donatella Zapelloni

Responsabile delle Attività culturali

e della Comunicazione

Biblioteca Elsa Morante