CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI N. 76

Il Consiglio dei ministri è convocato domani, martedì 9 aprile 2024, alle ore 11.15 a Palazzo Chigi, per l’esame del seguente ordine del giorno:

– SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE: Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Albania in materia di sicurezza sociale, fatto a Roma il 6 febbraio 2024 (AFFARI ESTERI E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE);

– SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO: Disposizioni per la razionalizzazione dell’imposta di registro, dell’imposta sulle successioni e donazioni, dell’imposta di bollo e degli altri tributi indiretti diversi dall’IVA – ESAME PRELIMINARE (ECONOMIA E FINANZE);

– SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA: Modifiche del regolamento per l’esecuzione Codice della navigazione marittima, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328 – ESAME DEFINITIVO (PRESIDENZA – INFRASTRUTTURE E TRASPORTI);

– SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA: Regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance – ESAME PRELIMINARE (AGRICOLTURA, SOVRANITA’ ALIMENTARE E FORESTE);

– DOCUMENTO DI ECONOMIA E FINANZA 2024, ai sensi dell’articolo 10 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (ECONOMIA E FINANZE);

– LEGGI REGIONALI;

– VARIE ED EVENTUALI.