4° Comunicato stampa del 08.04.2024

(AGENPARL) - Roma, 8 Aprile 2024

(AGENPARL) – lun 08 aprile 2024 Lgt. C.S. Adolfo Pascarella

Comando Provinciale Carabinieri di Caserta

Aliquota Comunicazione e Stampa

MACERATA CAMPANIA (CE). SORPRESO AD APPROPRIARSI DEGLI ARREDI

DELL’APPARTAMENTO IN LOCAZIONE. 50ENNE ARRESTATO DAI CARABINIERI.

Se non fossero intervenuti i carabinieri, che lo hanno sorpreso nella

flagranza di reato, un 50enne di Caserta si sarebbe appropriato di tutto

l’arredo presente nell’abitazione che aveva in locazione da pochi mesi.

A richiedere l’intervento dei militari dell’Arma, nella mattinata odierna, è

stato il 64enne proprietario dell’appartamento arredato concesso in

locazione che abita al piano superiore dello stesso edificio e che ha visto

il suo inquilino, tra l’altro moroso, mentre stava caricando, a bordo della

sua Fiat Punto, alcune parti smontate dell’arredo di casa.

Il successivo sopralluogo eseguito nell’abitazione ha permesso ai militari

dell’Arma, accompagnati dal proprietario dell’appartamento, di accertare la

mancanza di diversi arredi o parti di essi che il locatario, nel corso del

tempo, aveva provveduto a far sparire.

Il danno patito dal proprietario dell’abitazione ammonta a circa 7.000 euro.

All’interno dell’abitazione i carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato una

serie di attrezzi idonei allo smontaggio.

Il 50enne, già noto alle FF.OO, che nella circostanza ha anche provato ad

opporsi all’acceso in abitazione da parte dei carabinieri, è stato arrestato

per appropriazione indebita e posto agli arresti domiciliari.