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Politica Interna

Bambini, Malan (FdI): persino Onu richiama l’Italia, bene Terragni

RedazioneBy Nessun commento2 Mins Read

(AGENPARL) - Roma, 16 Novembre 2026 - “Nonostante le leggi approvate negli scorsi anni, nonostante le indicazioni operative dell’Autorità garante per l’infanzia dello scorso gennaio, e a dispetto di un elementare senso di umanità e buon senso, troppo spesso le autorità competenti continuano a non ascoltare i minori nei casi di allontanamento dalla famiglia o lo fanno in modo tale da non recepirne le opinioni e non rispettare i loro sentimenti. Non sono bastati neppure casi di cronaca come quello del povero Giovanni, ucciso dalla madre, dalla quale era stato costretto ad andare nonostante le sue implorazioni. Ora c’è addirittura un richiamo all’Italia dal comitato ONU per i diritti dell’infanzia, mentre Fuori dal Coro e altri mezzi di informazione ci riportano agghiaccianti immagini di bambini strappati con la forza a uno o entrambi i genitori. La Garante per l’infanzia Marina Terragni ha il grande merito di aver fatto e di fare tutto quanto è nelle sue prerogative per contrastare questo fenomeno odioso dando una vera svolta al suo ruolo. Tocca ora a chi deve applicare le norme di porre fine agli abusi. In Parlamento è in esame una norma volta a limitare ulteriormente l’arbitrio in queste delicate situazioni, ma le norme già in vigore già esigono quanto l’Onu ci chiede. Bisogna applicarle”.

Lo dichiara il presidente dei senatori di Fratelli d’Italia, Lucio Malan.

(AGENPARL)
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