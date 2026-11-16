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Medio Oriente

Israele, Giglio Vigna (Lega): “L’Italia continuerà a stare al suo fianco. No allo stop dei prodotti dei territori”

RedazioneBy Nessun commento1 Min Read

(AGENPARL) - Roma, 16 Novembre 2026 - “La proposta di legge delle opposizioni punta a vietare l’importazione in Italia di beni e servizi provenienti dai territori. La sua applicazione presenta però diverse criticità emerse nei pareri delle commissioni parlamentari. Ci sono, inoltre, le difficoltà per l’Agenzia delle Dogane nel verificare la provenienza dei prodotti, la complessità del controllo delle filiere, la distinzione tra beni e servizi e i problemi legati alla pubblicità. Sono aspetti concreti che rendono il provvedimento problematico. Ma non vogliamo nasconderci dietro i tecnicismi: c’è principalmente una ragione politica alla base del nostro voto contrario. Dai banchi della sinistra parlano di coraggio, di mettere paletti e di schierarci contro lo Stato di Israele. Ma non è una questione di coraggio, è una questione di posizionamento politico. Per noi Israele è parte integrante dell’Occidente, uno Stato alleato, parte della grande famiglia delle democrazie e di quella parte di mondo che ancora oggi noi della Lega chiamiamo ‘il mondo libero’, di cui fa parte anche l’Italia”.

Così il deputato della Lega Alessandro Giglio Vigna, relatore di maggioranza sulla proposta di legge.

(AGENPARL)
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