Maltempo: allerta arancione in Toscana

(AGENPARL) - Roma, 16 Novembre 2026 - Piogge e venti forti al Centro-Nord. Allerta gialla in 6 regioni
Intense correnti atlantiche interessano gran parte del Mediterraneo centro-occidentale determinando, nella giornata di domani, un nuovo peggioramento con piogge ad iniziare dai settori più occidentali ed una intensificazione della ventilazione dai quadranti occidentali su buona parte del Paese.
Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento (www.protezionecivile.gov.it).
L’avviso prevede dalle prime ore di domani, martedì 17 novembre, precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, dapprima su Valle d’Aosta, in estensione in mattinata a Liguria, Emilia-Romagna e Toscana. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, forti raffiche di vento e frequente attività elettrica. Dalla mattina di domani, inoltre, si prevedono venti da forti a burrasca a prevalente componente sud-occidentale su Liguria di levante, Emilia-Romagna, Umbria, Marche e Lazio. Possibili mareggiate lungo le coste esposte ad ovest.
Sulla base dei fenomeni in atto e previsti è stata valutata per la giornata di domani, martedì 17 novembre, allerta arancione per rischio idrogeologico su settori della Toscana; allerta gialla meteo-idro su settori di Valle d’Aosta, Liguria, Toscana, Emilia-Romagna, Umbria e Campania.
Il quadro meteorologico e delle criticità previste sull’Italia è aggiornato quotidianamente in base alle nuove previsioni e all’evolversi dei fenomeni, ed è disponibile sul sito del Dipartimento della Protezione Civile (www.protezionecivile.gov.it), insieme alle norme generali di comportamento da tenere in caso di maltempo. Le informazioni sui livelli di allerta regionali, sulle criticità specifiche che potrebbero riguardare i singoli territori e sulle azioni di prevenzione adottate sono gestite dalle strutture territoriali di protezione civile, in contatto con le quali il Dipartimento seguirà l’evolversi della situazione.