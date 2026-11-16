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Educazione

Scuola, Bergesio (Lega): occupazione violenta a Torino, sinistra prenda distanze

RedazioneBy Nessun commento1 Min Read

(AGENPARL) - Roma, 16 Novembre 2026 - “Quanto accaduto a Torino nell’Istituto superiore Santorre di Santarosa è assolutamente inqualificabile: la vicepreside e due collaboratori scolastici sono stati feriti dagli estremisti dei centri sociali, durante l’occupazione della scuola. Un atto vile e violento da parte degli occupanti, che non merita alcuna giustificazione ma al contrario ferma condanna. Da parte della Lega c’è inoltre piena solidarietà verso quei lavoratori che sono rimasti feriti, con l’unica colpa di essere impegnati a svolgere il proprio ruolo. Ci auguriamo che la stessa presa di posizione arrivi anche dagli ambienti di certa sinistra, ma visto che autorevoli esponenti del campo largo vanno persino in televisione giustificando chi porta con sé delle molotov pronte al lancio ho i miei dubbi”.

Così il senatore piemontese Giorgio Maria Bergesio della Lega, commentando l’occupazione violenta dell’istituto Santorre di Santarosa.

(AGENPARL)
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