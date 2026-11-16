Gas libico, Rosetti Marino adeguerà Sabratha per ricevere il gas della nuova piattaforma WHP-A

RAVENNA, 16 novembre 2026 – La piattaforma libica Sabratha sarà adeguata per ricevere il gas dalla nuova struttura offshore WHP-A. Rosetti Marino, gruppo ravennate specializzato nella progettazione e costruzione di impianti energetici offshore e onshore, ha annunciato il 12 novembre di essersi aggiudicato la commessa da oltre 400 milioni di euro. Il progetto interessa anche l’Italia: il gas potrebbe raggiungere la Sicilia attraverso il gasdotto Greenstream, a seconda dei volumi disponibili e del fabbisogno libico. La commessa è stata affidata da Mellitah Oil & Gas BV – Libyan Branch, società partecipata dalla National Oil Corporation (NOC) libica e da Eni North Africa. Il progetto consentirà alla piattaforma esistente di ricevere il gas proveniente dalla nuova struttura offshore WHP-A, attualmente in costruzione nell’ambito del programma di sviluppo denominato Structure A.

La rilevanza dell’accordo va oltre il valore economico della commessa. L’intervento coinvolge direttamente le competenze industriali italiane, la modernizzazione delle infrastrutture energetiche libiche e la possibilità di valorizzare nuovi volumi di gas attraverso collegamenti già esistenti tra la sponda meridionale del Mediterraneo e l’Italia.

Un contratto da oltre 400 milioni per trasformare Sabratha

La commessa assegnata a Rosetti Marino è un contratto EPCI, acronimo di Engineering, Procurement, Construction & Installation, che comprende progettazione, approvvigionamento dei materiali, costruzione e installazione degli impianti. Non si tratta quindi di una semplice fornitura di componenti industriali, ma di un intervento complesso destinato a modificare il funzionamento di una piattaforma già operativa.

Il progetto prevede nuovi moduli e ampliamenti degli impianti esistenti, tra cui uno slug catcher, sistemi per l’iniezione di prodotti chimici e dispositivi denominati pig traps, utilizzati nelle operazioni di gestione e manutenzione delle condotte. Sarà inoltre realizzato un nuovo fascio di riser, lungo circa 200 metri, insieme alle tubazioni, ai collegamenti elettrici e alla strumentazione necessari per integrare le nuove apparecchiature con gli impianti della piattaforma. Lo slug catcher consentirà di gestire la separazione dei liquidi presenti nei flussi di gas, mentre gli altri sistemi contribuiranno al trattamento, alla gestione e alla sicurezza operativa delle infrastrutture.

La complessità dell’intervento deriva anche dalla necessità di integrare le nuove installazioni con una piattaforma esistente, mantenendo la compatibilità tra sistemi differenti e organizzando le attività in ambiente offshore.

Il ruolo della nuova piattaforma WHP-A

Il principale obiettivo dell’ammodernamento è predisporre Sabratha a ricevere il gas proveniente dalla nuova piattaforma WHP-A, sviluppata nell’ambito del progetto Structure A. La nuova installazione costituisce una componente del programma di espansione delle risorse offshore libiche e sarà collegata agli impianti già esistenti. Una volta completato il progetto Structure A, WHP-A sarà inoltre controllata a distanza dalla piattaforma Sabratha. Questo sistema permetterà di integrare la gestione delle nuove infrastrutture con quelle già operative, sfruttando le capacità di trattamento e trasporto presenti nell’area.

È importante distinguere il contratto annunciato il 12 novembre dalla precedente commessa relativa alla costruzione della piattaforma WHP-A. Nel giugno 2024 Mellitah Oil & Gas aveva infatti assegnato a un consorzio di imprese italiane, comprendente Rosetti Marino, Kerry Project Logistics e Gruppo Antonini, la commessa per la parte superiore della nuova piattaforma WHP-A. Rosetti Marino aveva indicato per il proprio incarico un valore superiore a 400 milioni di euro, pari al 33% del valore dell’intero progetto. Il nuovo contratto, superiore a 400 milioni, riguarda invece le modifiche alla piattaforma Sabratha necessarie per ricevere il gas dalla WHP-A. Si tratta pertanto di due incarichi distinti, pur appartenenti allo stesso quadro di sviluppo industriale.

Progettazione e prefabbricazione in Italia, lavori offshore fino al 2029

Uno degli aspetti più significativi dell’accordo riguarda la distribuzione delle attività industriali. Secondo il comunicato di Rosetti Marino, la progettazione e la prefabbricazione saranno realizzate in Italia, mentre le operazioni di installazione e modifica degli impianti si svolgeranno direttamente sulla piattaforma Sabratha. La fase offshore richiederà una campagna in mare della durata prevista di circa 18 mesi. Rosetti Marino avrà inoltre la responsabilità dell’organizzazione logistica dei mezzi marittimi necessari alle operazioni, un’attività che comprende il coordinamento delle risorse navali e delle operazioni di trasporto e installazione. L’avvio dei lavori è previsto immediatamente, mentre il completamento complessivo della commessa è programmato per marzo 2029.

Per l’industria italiana, il progetto rappresenta un’opportunità di impiego delle competenze maturate nella progettazione, costruzione e integrazione di grandi impianti energetici. La documentazione pubblica non specifica tuttavia il numero di nuovi posti di lavoro direttamente generati dalla commessa né la distribuzione economica delle attività tra le singole imprese fornitrici. Il valore industriale dell’operazione riguarda soprattutto la continuità delle attività specialistiche e il consolidamento della presenza italiana in un settore caratterizzato da elevati requisiti tecnologici e organizzativi.

La piattaforma Sabratha e il giacimento Bahr Essalam

Sabratha costituisce una delle infrastrutture centrali del sistema di produzione offshore collegato al giacimento di gas Bahr Essalam, situato nel Mediterraneo al largo della Libia. La piattaforma opera nell’ambito delle attività energetiche sviluppate da Eni e dalla National Oil Corporation attraverso Mellitah Oil & Gas. La sua funzione è strettamente collegata alla raccolta e al trattamento del gas prodotto nell’area, prima del successivo trasferimento verso le infrastrutture a terra.

La possibilità di collegare nuove strutture produttive agli impianti già esistenti rappresenta un elemento importante della strategia di sviluppo offshore. L’utilizzo di infrastrutture operative può infatti consentire di integrare nuovi volumi produttivi senza dover necessariamente realizzare da zero ogni componente del sistema di trattamento e trasporto. Naturalmente, la disponibilità effettiva di nuovo gas dipenderà dal completamento delle opere, dall’entrata in funzione delle nuove strutture e dalle condizioni operative degli impianti. Il progetto assegnato a Rosetti Marino costituisce quindi una parte essenziale dell’infrastruttura necessaria allo sviluppo di Structure A, ma non equivale da solo all’avvio della nuova produzione.

Il programma energetico di Eni in Libia

La commessa si inserisce in un programma più ampio di investimenti energetici che coinvolge Eni e la National Oil Corporation. Nel Capital Markets Update 2026, Eni ha indicato lo sviluppo delle strutture offshore A ed E tra i principali interventi destinati a valorizzare le risorse di gas libiche. Il piano comprende anche il progetto Sabratha Compression, finalizzato a sostenere la produzione del giacimento Bahr Essalam, e il programma Bouri Gas Utilization, destinato alla valorizzazione del gas associato alla produzione petrolifera. L’obiettivo industriale è duplice: mantenere e sviluppare la capacità produttiva e ridurre le emissioni legate alle attività energetiche.

Eni e la NOC hanno annunciato il 29 giugno 2026 l’avvio della produzione resa possibile dal progetto di compressione di Sabratha. L’impianto sostiene la produzione del giacimento Bahr Essalam. Secondo le informazioni industriali pubblicate sul progetto, il sistema comprende un modulo di compressione da circa 1.600 tonnellate e una capacità complessiva di circa 440 milioni di piedi cubi standard di gas al giorno. L’intervento è stato progettato per sostenere il recupero del gas in un giacimento maturo, compensando gli effetti della progressiva riduzione della pressione del serbatoio.

Le modifiche ora affidate a Rosetti Marino riguardano invece l’integrazione della futura produzione della piattaforma WHP-A con gli impianti esistenti. I due progetti sono quindi complementari sul piano dello sviluppo infrastrutturale, ma hanno funzioni tecniche differenti.

Il gas libico e il collegamento energetico con l’Italia

La dimensione strategica dell’operazione emerge soprattutto dal rapporto tra produzione libica e infrastrutture di trasporto verso l’Italia. Il gas proveniente dalla Libia può raggiungere il mercato italiano attraverso il sistema Greenstream, che collega gli impianti di Mellitah alla Sicilia. Il gasdotto rappresenta una delle infrastrutture storiche della cooperazione energetica tra i due Paesi. Il 21 ottobre ARERA ha annunciato il via libera della Commissione europea a una deroga su specifiche regole di assegnazione della capacità ai punti d’ingresso di Gela e Mazara del Vallo, legati rispettivamente a Greenstream e Transmed. La possibilità di utilizzare capacità di trasporto già disponibili assume particolare rilievo in un contesto nel quale la sicurezza degli approvvigionamenti e la diversificazione delle fonti continuano a occupare un posto centrale nelle politiche energetiche europee.

L’amministratore delegato di Rosetti Marino, Oscar Guerra, ha sottolineato che il completamento del progetto potrà contribuire alla sicurezza energetica della Libia e dell’Italia, rendendo disponibile nuovo gas potenzialmente trasportabile attraverso infrastrutture esistenti e attualmente sottoutilizzate. La dichiarazione indica la prospettiva industriale dell’operazione, ma non costituisce una previsione quantitativa delle future esportazioni. Non sono stati infatti comunicati, nell’annuncio del 12 novembre, volumi aggiuntivi specificamente attribuibili alla nuova commessa né una ripartizione tra gas destinato al mercato libico e gas potenzialmente esportabile. L’effettivo contributo alle forniture italiane dipenderà dall’evoluzione della produzione, dalle esigenze del mercato interno libico e dalle condizioni commerciali e infrastrutturali.

La sicurezza energetica libica e le esigenze del mercato interno

Lo sviluppo delle risorse di gas offshore non riguarda soltanto le esportazioni. Per la Libia, il gas naturale costituisce anche una risorsa fondamentale per l’alimentazione degli impianti di produzione elettrica e per il funzionamento di importanti attività industriali. L’aumento della disponibilità di gas può contribuire a sostenere il sistema energetico nazionale, soprattutto se accompagnato da investimenti nelle reti e negli impianti di trattamento e distribuzione. Il ruolo di Mellitah Oil & Gas riflette questa duplice dimensione: sviluppare le risorse del Paese e valorizzare la cooperazione con un partner industriale internazionale come Eni.

Il programma di sviluppo offshore deve essere considerato anche nel quadro delle difficoltà strutturali che hanno caratterizzato il settore energetico libico negli ultimi anni, tra instabilità politica, interruzioni produttive e necessità di ammodernamento delle infrastrutture. Gli investimenti in piattaforme, sistemi di compressione e collegamenti sottomarini rappresentano strumenti attraverso i quali rafforzare la continuità operativa e migliorare la gestione delle risorse disponibili. La loro efficacia dipenderà tuttavia anche dalla stabilità delle condizioni necessarie alla realizzazione e alla gestione degli impianti.

La riduzione delle emissioni e la valorizzazione del gas

Un ulteriore elemento del progetto riguarda le prospettive ambientali. Rosetti Marino ha indicato, attraverso le dichiarazioni dell’amministratore delegato, che l’intervento contribuirà anche alla riduzione delle emissioni di anidride carbonica nel Mediterraneo. Il tema si inserisce nella strategia più ampia di valorizzazione del gas associato e di miglioramento dell’efficienza degli impianti energetici. In particolare, il recupero del gas che altrimenti potrebbe essere disperso o bruciato in torcia costituisce uno degli obiettivi di diversi programmi industriali sviluppati nella regione.

Occorre tuttavia distinguere i benefici ambientali attesi dai differenti interventi. Il 19 ottobre Eni ha annunciato il completamento del Bouri Gas Utilization Project e l’avvio della messa in servizio. Il progetto recupera il gas associato del giacimento di Bouri e mira a ridurre la combustione in torcia. La nuova commessa Sabratha riguarda invece principalmente l’adeguamento della piattaforma per ricevere la produzione proveniente da WHP-A.

Le informazioni pubblicate non consentono di attribuire al solo contratto da oltre 400 milioni una quantità precisa di emissioni evitate. La dimensione ambientale va quindi letta nel contesto dell’intero programma di sviluppo, senza confondere obiettivi industriali differenti.

Il Mediterraneo come spazio industriale ed energetico

La commessa assegnata a Rosetti Marino conferma il peso delle infrastrutture offshore nella cooperazione economica tra Italia e Libia. Il Mediterraneo centrale non rappresenta soltanto una rotta commerciale, ma anche un’area nella quale si concentrano importanti collegamenti energetici, attività di costruzione industriale e programmi di investimento a lungo termine. Per le imprese italiane specializzate nell’offshore, la presenza di grandi progetti nel settore del gas offre opportunità di partecipazione a commesse tecnologicamente complesse.

Per la Libia, la modernizzazione degli impianti costituisce uno degli strumenti attraverso i quali valorizzare risorse energetiche e rafforzare la capacità produttiva. Per l’Italia, il mantenimento di una cooperazione industriale strutturata con la sponda meridionale del Mediterraneo conserva una rilevanza economica che si estende oltre il singolo contratto. La partecipazione di Eni attraverso Mellitah Oil & Gas e il coinvolgimento di Rosetti Marino mostrano come la collaborazione energetica possa articolarsi su più livelli: produzione, infrastrutture, ingegneria, costruzione e logistica marittima.

Una commessa che guarda al 2029

Il nuovo contratto rappresenta un investimento industriale di lungo periodo, con lavori previsti fino a marzo 2029 e un’articolata fase di installazione offshore. Il suo significato non risiede soltanto nell’importo superiore a 400 milioni di euro, ma nella funzione che le nuove infrastrutture saranno chiamate a svolgere all’interno del sistema di produzione del gas libico. La trasformazione della piattaforma Sabratha consentirà di predisporre un collegamento operativo con WHP-A, inserendo la nuova struttura nel sistema esistente di trattamento e gestione del gas.

La realizzazione del progetto coinvolgerà attività industriali in Italia e operazioni marittime nel Mediterraneo, consolidando il rapporto tra competenze tecnologiche italiane e sviluppo energetico libico. La prospettiva indicata dall’azienda è quella di contribuire alla disponibilità di nuove risorse di gas, alla sicurezza degli approvvigionamenti e all’utilizzo di infrastrutture già realizzate. La verifica di questi risultati richiederà il completamento delle opere e la successiva entrata in funzione degli impianti. Per il momento, il dato industriale è concreto: una società italiana si è aggiudicata un nuovo contratto superiore a 400 milioni di euro per una delle infrastrutture strategiche del gas offshore libico, con attività programmate fino al 2029.

Fonti: Rosetti Marino, Eni, ARERA, Mellitah Oil & Gas, Institute for National Security Studies, MEED, Shipping Italy, HMT News, Splash247, The Libya Observer.