Martina Franca: Sicurezza stradale, incontri con le scuole ed eventi in memoria delle vittime degli incidenti

Oggi e sabato 21 novembre il Pullman Azzurro multimediale della Polizia Stradale fa tappa a Martina per la Giornata in memoria delle vittima della strada “La vita spezzata”.

Gli eventi rientrano in una più ampia campagna di sensibilizzazione dei cittadini sul tema della sicurezza stradale e coinvolge gli studenti delle scuole. Sono organizzati dall’Associazione Nazionale della Polizia di Stato, dal Gruppo di Volontariato della Polizia di Stato e dal Motoclub San Martino con il patrocinio del Comune di Martina per il tramite per il tramite dell’Assessorato alla Polizia Locale e alla Viabilità e Assessorato alle Politiche educative e formative.

Questa mattina in piazza XX Settembre, accanto ai due gazebo dell’Associazione Nazionale della Polizia di Stato e del Motoclub San Martino, ha sostato il Pullman Azzurro multimediale della Polizia di Stato con gli agenti che svolgono attività di informazione e di sensibilizzazione. In sala consiliare si è svolto un incontro con gli studenti sul tema della sicurezza stradale.

Il Pullman Azzurro farà di nuovo tappa a Martina sabato prossimo 21 novembre in piazza Roma dalle 8,30 alle 13,00. Alle 17,00 si svolgerà il corteo che si concluderà nella Basilica di San Martino dove alle ore 18,00 sarà celebrata una messa in ricordo delle vittime della strada. Come di consueto al corteo prenderanno parte esponenti dell’Amministrazione Comunale, associazioni e familiari di giovani la cui vita è stata spezzata dagli incidenti stradali.

«L’Amministrazione Comunale sostiene con convinzione questa iniziativa dell’Associazione Nazionale Polizia di Stato di Martina Franca e della Polizia di Stato, trasformando la Giornata Mondiale in Ricordo delle Vittime della Strada in un momento concreto di prevenzione. Grazie al “Pullman Azzurro” e ai percorsi educativi nelle scuole, puntiamo a sensibilizzare i più giovani sul rispetto delle regole e la tutela della vita. Invitiamo tutta la cittadinanza a partecipare agli incontri e al corteo conclusivo per stringerci attorno alle famiglie delle vittime e ribadire che la sicurezza stradale è un dovere di tutti», spiegano l’Assessore alla Polizia Locale e alla Viabilità Vincenzo Angelini e l’Assessore alle Politiche educative e formative Carlo Dilonardo.