Guerra ibrida e cognitiva – Mercoledì alle 9.30 informativa Crosetto – Diretta con lis

(AGENPARL) - Roma, 16 Novembre 2026 - Mercoledì 18 novembre, alle ore 9.30, nell’Aula di Montecitorio, informativa urgente del Ministro della Difesa, Guido Crosetto, sulla guerra ibrida e cognitiva. L’appuntamento viene trasmesso in diretta webtv e sul canale satellitare della Camera anche con la traduzione nella lingua dei segni.
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