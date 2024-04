Linfedema, più di 50mila persone affette in Sicilia. A Palermo un convegno sulle terapie innovative

(AGENPARL) - Roma, 4 Aprile 2024

SUD ITALIA

X CONVEGNO SIF

REGIONE SICILIA

S.I.F. Sicilia

Flebolinfologia

up-date 2.0

Sostenibilità

e innovazioni

5-6-7 aprile2024

Ecomuseo Urbano Mare Memoria Viva

90123 Palermo

razionale

Presidenti Onorari: G. Cocorullo, A. Cordova

Presidenti del Convegno: M. Bellisi, E. Palmeri

Presidente Comitato Scientifico: C. Comandè

Componenti Comitato Scientifico:

G. Alberti, L. Auletta, B. Bonfiglio, L. Cassaro, F. Ferrara, O. Pieroni, P. Schirò, E. Strati

La Linfologia e la Flebologia vivono oggi

un periodo di profonda innovazione

coadiuvate da continui stimoli tecnologici,

dal progressivo perfezionamento di

consolidate procedure e dalla messa a

punto di nuove metodiche. Le due discipline decorrono spesso in maniera sovrapposta sia da un punto di vista fisiologico sia

da un punto di vista fisiopatologico. L’integrazione tra la Flebologia e la Linfologia

risulta sovente punto di partenza per

affrontare alcune problematiche cliniche

con una diversa ottica, comprensiva dei

fondamenti delle due discipline considerando il paziente nella sua interezza e nel

suo rapporto con l’ambiente che lo circonda. L’obiettivo del Congresso è quello di

sottolineare l’importanza ed il rilievo

clinico della Flebologia e della Linfologia

evidenziando come siano attinenti l’una

all’altra, ed in certi casi l’una il prolungamento dell’altra, rappresentando la “best

practice” per la gestione del paziente

flebo-linfologico. Il timing risulta inoltre

fondamentale

tempestiva

diagnosi, una appropriata gestione clinica

del paziente, in maniera conservativa o

chirurgica, associata ad una prevenzione

primaria o secondaria delle possibili

complicanze. L’eterogenità della formazione e dell’estrazione culturale dei Relatori

risulta fondamentale per l’integrazione

delle metodiche diagnostiche e terapeutiche al fine di completare le reciproche

conoscenze.

Venerdì 05 aprile

I CONVEGNO PROFESSIONI SANITARIE SIF SICILIA

La gestione del paziente con patologie flebolinfatiche

Moderatori e Discussant: P. Barone, L. Cassaro, G. Geraci, F. Maltese

09.00 La gestione del linfedema post mastectomia

A. Marchiolo

09.15

Alterazioni posturali nella emodinamica flebolinfatica del passo

M. Bernardini

09.30 Correzioni della postura: intervento del podologo

I. Secolo

09.45

La gestione dell’ambulatorio di flebolinfologia

F. Maltese

10.00

L’azione combinata del Linfodrenaggio e Bendaggio

nella decongestione del linfedema

A. Bua

10.15

Bendaggio Antisettico

S. Viola

10.30

Medicazioni avanzate

V. Lombardo

10.45

Complessità e gestione delle lesioni ulcerative

M. Marcianò

11.00

Gli edemi periferici dal punto di vista dell’osteopata

A. Calabretta

11.15

break

11.30

Come vestire le gambe nel linfedema

G. Tuzzolino

11.45

Terapie fisiche

M. Militano

12.00

Co. De. Phy. l®: l’esperienza del U.O.C. di Flebolinfologia

M. Polizzi

12.15

La gestione podologica del paziente con flebopatia

M. D’Armetta

12.30

Attività fisica e lipedema: un binomio inscindibile

M. Guerzoni

12.45

Questionario di verifica dell’apprendimento ECM

13.00

Chiusura lavori

Venerdì 05 aprile

14.30

Registrazione dei partecipanti

15.00

Inaugurazione e Saluto delle autorità

15.30

Lezione Magistrale

Flebologia

G. Genovese

16.00

Lezione Magistrale

Plasma ricco di piastrine: not so easy

E. Caradonna

I SESSIONE

Flebologia

Moderatori e Discussant: B. Amato, N. Chiulli, G. Cocorullo, C. Comandè, F. Ferrara

16.30

Lettura magistrale

Flebologia ieri e oggi

A. Sellitti, V. Strati

16.45

La gestione del tromboembolismo venoso dalle forme acute alle croniche

C. Amato

17.00

La gestione della malattia venosa cronica

O. Manferoce

17.15

Trattamento chirurgico ed endovascolare

della malattia venosa cronica aspetti clinici ed estetici

C. Comandè

17.30

Laser

G. B. Gagliardo

17.45

Radiofrequenza

B. Bonfiglio

18.00

Scleromousse e terapie combinate

C. Baraldi

18.15

Scleroterapia selettiva

E. Bernardini

18.30

Il Trattamento Hifu: l’esperienza italiana

P. Casoni

18.45

Chiusura lavori

Sabato 06 aprile

II SESSIONE

Terapie del linfedema – I Parte

Moderatori e Discussant: M. Bellisi, E. Caradonna, A. Cordova, A. Picone

09.00 Lezione Magistrale

Linfologia ieri e oggi

S. Michelini

09.30 Diagnosi e terapia del linfedema

D. Corda

09.45

La presa in carico globale multidisciplinare e le norme vigenti

A. Piantadosi

10.00

Riabilitazione morfofunzionale dei linfedemi

L. Lauricella

10.15

Linfedema post mastectomia: quale approccio riabilitativo

F. Pane

10.30

Nuove frontiere in linfologia con la terapia rigenerativa del linfedema:

tecniche di applicazione ed implementazione dei risultati nel follow up

M. Bellisi

10.45

Le proliferazioni adipose dell’arto inferiore

A. Sbarbati

11.00

La terapia rigenerativa con le cellule mononucleate autologhe come possibile

trait d’union tra le attuali strategie chirurgiche e le terapie conservative

C. Eretta

11.15

FKT e linfodrenaggio Vodder

M. Coggiola

11.30

break

Sabato 06 aprile

11.45

Update in medicina nucleare e linfologia

I. Guttuso, R. Filice

12.00

Anomalie linfologiche nella Sindrome di Turner

L. Patton

12.15

Imaging toracico di pertinenza linfologica

C. Benedetto

12.30

L’infiammazione Sistemica di Basso Grado nelle patologie del Sistema Linfatico

E. Palmeri, L. Auletta

12.45

Importanza della terapia decongestiva e sue applicazioni

V. K. Boemia

13.00

Pausa pranzo

14.45

Presentazione myPos

M. Borgonuovo

Terapia del linfedema – II parte

Moderatori e Discussant: B. Bonfiglio, C. Cipolla, C. Comandè, A. Cordova

15.00

Nuove frontiere in linfologia: approccio trasversale

L. Ricolfi

15.15

Reverse mapping e prevenzione del lifedema in chirurgia della mammella

F. Toia

15.30

La terapia chirurgica nei casi difficili

A. Cordova

15.45

Anastomosi linfatico-venose

M. Rossi

16.00

Super microchirurgia del linfedema

G. Gabriele, P. Gennaro, A. Ungaro

16.15

Applicazioni della terapia rigenerativa nelle lesioni trofiche

B. De Angelis

16.30

Micoterapia nella insufficienza venosa (no ECM)

V. Sutera

Sabato 06 aprile

III SESSIONE

Il lipedema

Moderatori e Discussant: M. Bellisi, A. Piantadosi, L. Ricolfi

16.45

Definizione e inquadramento per formulare una diagnosi

e delineare un piano terapeutico

L. Ricolfi

17.00

Comorbilità ed endocrinopatie nel lipedema

L. Patton

17.15

Trattamento conservativo per la gestione del lipedema

V. Reverdito, M. Toriello

17.30

Nutrizione: approccio multimodale nella gestione del Lipedema: ALE Program

L. Auletta, E. Palmeri

17.45

Trattamento chirurgico Lymph vessel sparring

G. Gabriele, P. Gennaro, A. Ungaro

18.00

Chiusura lavori seconda giornata

18.15

Consiglio Direttivo Nazionale Sif

Domenica 07 aprile

IV SESSIONE

Flebologia ed estetica

Moderatori e Discussant: G. Alberti, E. Lanza, F. Li Muli,

L.co Scaramuzzino, I. Verde

09.00 Aspetti estetici delle terapie flebologiche

L.ca Scaramuzzino

09.15

Utilizzo della carbossiterapia

F. Scurti

09.30 Terapie Integrate in Flebologia e nelle patologie di confine

F. Monte

09.45

Patologie di confine nella malattia venosa cronica

O. Pieroni

10.00

Nuove frontiere in flebolinfologia: nutrizione 2.0

A. Carotenuto

10.15

La medicina estetica vs flebologia

E. Lanza

10.30

Le Lesioni dermatologiche più frequenti in flebolinfologia

O. Rescigno

10.45

break

Domenica 07 aprile

V SESSIONE

Vulnologia

Moderatori e Discussant: L. Cassaro, C. Comandè, G. Quarto, P. Schirò

11.15

Piede diabetico: compressione e gestione di una patologia cronica

G. Guercio

11.30

Nuove frontiere nella gestione delle ulcere complesse

L. Venezia

11.45

Pianeta ulcere

L.co Scaramuzzino

12.00

Tecniche a confronto in vulnologia

R. Vaglica

12.15

Le lesioni essudanti: approccio bioattivo (no ECM)

L. Cassaro

12.30

Questionario di verifica dell’apprendimento ECM

13.00

Chiusura lavori

Info generali

Ecomuseo Mare memoria Viva

Via Messina Marine n. 14 Palermo

I CONVEGNO PROFESSIONI

SANITARIE SIF SICILIA

Evento formativo

n. 4872 – 408803 ed.1

Crediti assegnati

Destinatari dell’iniziativa

n. 100 partecipanti:

Medici (tutte le specializzazioni)

Fisioterapista

Tecnico Ortopedico

Infermiere

Podologo

Quota e modalità di versamento

La quota di iscrizione per i Soci SIF e per

Soci FMSI, in regola con i pagamenti, è

gratuita.

La quota d’iscrizione è di € 100,00 +

iva22%.

Per i farmacisti e professioni sanitarie

sarà applicato uno sconto del 20%.

Condizione di iscrizione

L’evento è a numero chiuso e le iscrizioni

verranno accettate fino ad esaurimento

dei posti disponibili e solo dietro

ricevimento della scheda di iscrizione e

copia del bonifico

intestato a: Libera Accademia di

Medicina Biologica

Banca Intesa San Paolo Filiale n.5

Palermo

X CONVEGNO SIF REGIONE SICILIA

Evento formativo

Causale del versamento:

“Nome e Cognome del partecipante Iscrizione X Convegno SIF SICILIA 2024″

n. 4872 – 488790 ed.1

Crediti assegnati

Destinatari dell’iniziativa

n. 100 partecipanti:

Medici (tutte le specializzazioni)

Fisioterapista

Tecnico Ortopedico

Infermiere

Podologo

Farmacista

Biologo

Dietista

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA E

PROVIDER:

LIBERA ACCADEMIA DI MEDICINA BIOLOGICA

http://www.accademiamedica.eu

Responsabile Sig.ra Debora Galante

Con il patrocinio di

S.I.F. Sicilia

Regione Siciliana

Regione Siciliana

P RESIDENZA

ASSESSORATO DELLA SALUTE

Dipartimento Regionale per le Attività Sanitarie

e Osservatorio Epidemiologico

Servizio 5

“Promozione della Salute”

Ordine dei Farmacisti

Con la collaborazione degli studenti

dell’Istituto Statale Rutelli

