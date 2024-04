COMUNICATO STAMPA | INNOVAZIONE E CRESCITA: TIM SI UNISCE AL CORSO DI INNOVATION MANAGER DELLA LEF

(AGENPARL) - Roma, 4 Aprile 2024

(AGENPARL) – gio 04 aprile 2024 Innovazione e crescita: TIM si unisce al corso di Innovation Manager della LEF

Pordenone, 4 aprile 2024 – La continua evoluzione tecnologica richiede un approccio dinamico e orientato al futuro. In questo contesto LEF conferma il proprio impegno verso l’innovazione e la crescita professionale attraverso la partecipazione al corso di Innovation Manager di personale in forza ad aziende multinazionali di grandissime dimensioni: TIM. Nicola Mondello, esperto di Innovazione nella società di telecomunicazioni, ha spiegato che l’esperienza offerta dalla azienda digitale modello si distingue per lungimiranza e qualità dei docenti.

«LEF – dice – è stata una delle prime aziende a proporre un corso di questo tipo; la conobbi nel 2021 a un webinar dove mi fu presentata quest’opportunità che girai subito a TIM. La reputai molto valida anche perché emerse subito che alcuni docenti avevano attivamente partecipato alla stesura della norma, fattispecie che ha sicuramente garantito al corso maggiore importanza e unicità».

Dalla formazione in LEF, Mondello porta con sé una nuova prospettiva sull’innovazione, focalizzata anche sull’importanza della condivisione e della gestione del rischio. «Nel mio mondo può sicuramente aiutare tutto il gruppo a fare meglio e non vedo l’ora di portare questa cultura nel team. Così come l’interpretazione che viene data al rischio: non qualcosa di letteralmente negativo, semmai una opportunità. È un cambio di mentalità che ci deve spingere a considerare non tanto il rischio che accada qualcosa di negativo nel percorrere una nuova strada, ma l’’impatto negativo che non provare a fare qualche cosa di nuovo potrebbe avere, le opportunità che si potrebbero perdere».

TIM, quindi, riconosce l’importanza di continuare a crescere e a innovare e il corso alla LEF rappresenta un passo significativo verso questo obiettivo. La certificazione acquisita da Mondello non solo rafforza le sue competenze personali, ma conferma anche l’impegno della società nell’eccellenza e nella leadership nell’innovazione.

Massimo Boni