(AGENPARL) - Roma, 2 Aprile 2024

(AGENPARL) – mar 02 aprile 2024 Comunicato Stampa

02 aprile 2024

INFORMAZIONE, BONAFONI (PD): VICINA A LAVORATORI E LAVORATRICI AGENZIA DIRE

IN SCIOPERO DOMANI

“Vicinanza e solidarietà alle lavoratrici e ai lavoratori dell’Agenzia

DIRE, che ormai da mesi denunciano la chiusura al dialogo da parte

dell’azienda, dopo i provvedimenti che hanno portato alla sospensione di 17

giornalisti della sede di Roma, dalla notte del 31 dicembre. L’assemblea

dei redattori ha proclamato per domani e per l’11 aprile due giornate di

sciopero, ritenendo illegittime le decisioni subite e non intravedendo

azioni per il reintegro dei colleghi e delle colleghe licenziate in autunno.

Il lavoro dei dipendenti dell’agenzia DIRE – così come quello di

lavoratrici e lavoratori dell’AGI che in questo periodo stanno vivendo una

situazione di estrema incertezza – è prezioso ed essenziale per la qualità

e la libertà d’informazione.

L’autonomia e l’indipendenza dei giornalisti, così come la dignità che deve

esser riconosciuta al loro lavoro, è un bene fondamentale, che va

preservato dalle interferenze politiche e da logiche solo di profitto, che

rischiano di compromettere i meccanismi democratici del nostro Paese”.

Così in una nota la consigliera regionale del Partito Democratico Marta

Bonafoni, presidente della XIII Commissione “Trasparenza e pubblicità”.