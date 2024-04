Auguri al Presidente della Guardia Nazionale Ambientale per il nuovo incarico .

(AGENPARL) - Roma, 2 Aprile 2024

(AGENPARL) – mar 02 aprile 2024 La Guardia Nazionale Ambientale tramite i suoi associati, esprime la

sua più sincera soddisfazione e complimenti al cavaliere Alberto Raggi

per la sua nomina a presidente del Rotary Club Roma Urbe Eterna per il

biennio 2024-2025.

Il cavaliere Raggi, fondatore e presidente della Guardia Nazionale

Ambientale, ha dimostrato costantemente un impegno e una dedizione nel

promuovere il rispetto per l’ambiente e per gli animali. La sua visione

di una città con aree verdi ben curate, corsi d’acqua limpidi e animali

in stato di libertà rappresenta un esempio concreto di come un ambiente

sano sia fondamentale per la felicità delle persone.

Con la sua nomina, il cavaliere Raggi porterà sicuramente avanti i

valori e l’impegno dell’associazione Guardia Nazionale Ambientale,

promuovendo una maggiore consapevolezza e azione per la tutela

dell’ambiente e per il benessere degli animali.

Auguriamo al cavaliere Raggi un proficuo mandato come presidente del

Rotary Club Roma Urbe Eterna e siamo certi che continuerà a ispirare e

motivare altre persone a fare la differenza per un mondo più sano e

felice.

Guardia Nazionale Ambientale

Dirigente Generale Settore Fondamentale

Dott. Niccolo’ Francesconi