ALBERATURA CADUTA A MARCONI, GARIPOLI (FDI): tragedia sfiorata. Serve maggior controllo e manutenzione delle alberature

(AGENPARL) - Roma, 2 Aprile 2024

(AGENPARL) – mar 02 aprile 2024 > Ieri sera la caduta un’alberatura in Via F. Grimaldi 55 a Marconi. Danneggiata un’autovettura parcheggiata ed ingombrata praticamente l’intera carreggiata.

> A Roma non si fa neanche la gestione ordinaria. Sulla gestione del verde – soprattutto alto fusto – permane un immobilismo, mancata programmazione e totale assenza di responsabilità tra Dipartimento e Municipio XI.

> Inviata nota alla UO Gruppo XI Marconi Polizia Locale e Dipartimento Tutela Ambientale Servizio Giardini Roma Capitale per un intervento di messa in sicurezza.

> Sara mia cura predisporre un’interrogazione all’Assessorato Ambiente XI con la richiesta di una verifica stabilità e monitoraggio delle altre alberature, la predisposizione di un’anagrafe delle alberature e l’avvio di procedure urgenti rispetto alle mancate potature al fine di prevenire tali incidenti e criticità.

> Così in una nota Valerio Garipoli Capogruppo di Fratelli d’Italia in Municipio XI