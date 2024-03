Venti di guerra, Pacifico: il rimpasto di Governo che rotola verso le elezioni anticipate.

(AGENPARL) - Roma, 31 Marzo 2024

31 marzo 2024 Buona Pasqua

Onorevole Marinella Pacifico

già Senatrice della Repubblica

In questa giornata di festa dove tutti ci auguriamo una rinascita di pace, emerge un dato che mai si era rilevato con altri governi: le reazioni all’intolleranza nelle scuole, con interventi di integrazione e alla discriminazione ideologica, con la garanzia costituzionale del Presidente della Repubblica. Le Istituzioni tracciano i sentieri della giustizia lì dove il Governo non arriva. È chiaro quindi che spuntino come funghi i “comitati per il premierato”, si vuole accelerare la fase del depotenziamento degli organi delle Stato per avere il massimo controllo governativo con pieni poteri. Si vuole accelerare verso l’autoritarismo, adesso che i cittadini sono ancora distratti da eventi epocali quali sono le due guerre ai confini con l’Europa. I nodi stanno arrivando al pettine e questo inevitabile rimpasto di Governo potrebbe rotolare velocemente verso le elezioni anticipate.