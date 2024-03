(AGENPARL) - Roma, 31 Marzo 2024

(AGENPARL) – dom 31 marzo 2024 *Protezione civile, allerta meteo numero 45 gialla per vento, dalla mezzanotte di oggi alla mezzanotte di domani*

Dalla mezzanotte di oggi, domenica 31 marzo, alla mezzanotte di domani, lunedì 1 aprile, sarà attiva nel territorio del comune di Ravenna l’allerta meteo numero 45 per vento, emessa dall’Agenzia regionale di protezione civile e da Arpae Emilia-Romagna. L’allerta è gialla.

L’allerta completa si può consultare sul portale Allerta meteo Emilia-Romagna (https://ufficiostampa.comune.ra.it/nl/pmu9gs/qd7mzb/yluqs4/uf/5/aHR0cHM6Ly9hbGxlcnRhbWV0ZW8ucmVnaW9uZS5lbWlsaWEtcm9tYWduYS5pdC8?_d=92U&_c=d2ca3547 [1]) e anche attraverso X (@AllertaMeteoRER); sul portale sono presenti anche molti altri materiali di approfondimento, tra i quali le indicazioni su cosa fare prima, durante e dopo le allerte meteo, nella sezione “Informati e preparati” (https://ufficiostampa.comune.ra.it/nl/pmu9gs/qd7mzb/yluqs4/uf/6/aHR0cDovL2JpdC5seS9hbGxlcnRlLW1ldGVvLWNvc2EtZmFyZQ?_d=92U&_c=a210b425 [2]).

Nella giornata di lunedì 1 aprile si prevede una ventilazione sud-occidentale di burrasca moderata (tra 60 e 80 km/h) sulle aree di pianura.

Si raccomanda di mettere in atto le opportune misure di autoprotezione, fra le quali, in questo caso, fissare gli oggetti sensibili agli effetti del vento o suscettibili di essere danneggiati.

Si ricorda che il Comune di Ravenna si è dotato del servizio di informazione telefonica Alert System, che può essere impiegato per diffondere comunicazioni di protezione civile e di pubblica utilità a tutta la cittadinanza. Si invitano quindi ad iscriversi al servizio coloro che ancora non lo avessero fatto, registrandosi attraverso il modulo presente al link https://ufficiostampa.comune.ra.it/nl/pmu9gs/qd7mzb/yluqs4/uf/7/aHR0cHM6Ly9yZWdpc3RyYXppb25lLmFsZXJ0c3lzdGVtLml0L3JhdmVubmE?_d=92U&_c=4ad821b7 [3]

