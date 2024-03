Com. stampa Terremoto: da Cabina coordinamento nuovi fondi per recupero palazzo del Municipio e del complesso di via Don Orione. Stanziati quasi 7 milioni di euro: 4 per il palazzo del Comune e altri 3 per recupero immobili residenziali mai completati e abbandonati da oltre 20 anni

(AGENPARL) - Roma, 30 Marzo 2024

(AGENPARL) – sab 30 marzo 2024 *VALFORNACE, **DA CABINA COORDINAMENTO SISMA NUOVI FONDI PER RECUPERO

MUNICIPIO E DEL COMPLESSO DI VIA DON ORIONE*

*Stanziati complessivamente quasi 7 milioni di euro: 4 per il palazzo del

Comune altri 3 per il recupero di immobili residenziali mai completati e

abbandonati da oltre 20 anni dove sorgeranno 5 abitazioni popolari e gli

uffici strategici*

Semaforo verde dalla Cabina di coordinamento sisma, presieduta dal

Commissario alla Riparazione e Ricostruzione Sisma 2016, senatore Guido

Castelli, all’adeguamento dei finanziamenti per due importanti opere

riguardanti il Comune di Valfornace: il ripristino funzionale e il

miglioramento sismico del palazzo del Municipio di piazza Vittorio Veneto e

la ristrutturazione edilizia e il completamento del compendio immobiliare

di via don Luigi Orione. Per la prima delle due opere, già finanziate con

Ordinanza speciale n. 5 del 06/05/2021, è stato stanziato un importo di quasi

euro.

“I due progetti, di fondamentale importanza per la rinascita del nostro Comune

– spiega il sindaco, Massimo Citracca – prevedono interventi finalizzati

alla riduzione del rischio sismico e all’incremento del livello di

sicurezza delle strutture con conseguente ripristino funzionale del Municipio

dove si lavorerà al “recupero” dello scheletro della struttura, in parte in

cemento armato risalente agli anni ‘70-‘80 e in parte in muratura portante

sul lato della piazza, e al contestuale studio di “fruibilità” dei nuovi

spazi. L’altro intervento, quello localizzato in via Don Luigi Orione,

prevede invece il recupero di immobili residenziali mai completati e

abbandonati da circa vent’anni. Tutto il complesso verrà completamente

ristrutturato e sarà completato con la trasformazione in cinque abitazioni

popolari e, per una parte, ospiterà la nuova sede degli uffici strategici

comunali. Il prossimo passo ora sarà quello dell’avvio della gara di

affidamento dei lavori. L’intesa raggiunta in sede di Cabina di

coordinamento – conclude il sindaco Citracca – offre una prospettiva

concreta per l’avvio dei lavori per la quale mi sento davvero in dovere di

ringraziare il commissario Castelli e il sub commissario Loffredo, il

presidente della Regione Marche e tutta la struttura dell’Usr, l’Ufficio

Speciale per la Ricostruzione”.

[image: Massimo Citracca.jpeg]

[image: Municipio Valfornace.jpeg]

[image: Render recupero via Don Orione.jpeg]