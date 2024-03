Scuola, Pacifico: adeguare gli stipendi degli insegnanti ai parametri UE

(AGENPARL) - Roma, 29 Marzo 2024

(AGENPARL) – ven 29 marzo 2024 Onorevole Marinella Pacifico

già Senatrice della Repubblica

Comunicato Stampa Stipendi UE

29 marzo 2024

Nel 1985 fu pubblicato il saggio di Oliver Sacks, “L’uomo che scambiò sua moglie per un cappello”, in cui il protagonista cominciò gradualmente a manifestare una progressiva incapacità di dare un significato a ciò che vedeva, confuse addirittura la testa della moglie con il suo cappello, afferrandola nel tentativo di mettersela in testa. Comincio a temere che la stessa sindrome rilevata dal dott. Sacks al suo paziente possa aver invaso il sistema apicale dell’Istruzione, viste le ultime dichiarazioni di dover insegnare la legalità agli studenti attraverso la frequentazione degli studi legali. Ricordo che la scuola è il luogo di formazione dei cittadini di domani e sono le aule la sede di crescita culturale e relazionale che i professionisti della didattica, quali sono i docenti, svolgono quotidianamente. Non è la prima volta che il ministro Valditara vuole mettere il cappello del privato sulla testa del servizio pubblico. Ribadisco che rimanere nelle aule fino ai diciott’anni è fondamentale per apprendere elementi di base necessari a sviluppare il senso critico e la consapevolezza delle scelte lavorative future che determineranno tutto il resto della vita. Per questo chiedo l’abolizione della legge sul PCTO, che tanti danni ha già causato, consigliando al ministro e al governo, piuttosto, di rendere solido il sistema della famiglia e della società con un servizio scolastico e universitario gratuito e stipendi dei docenti adeguati ai Paesi UE.