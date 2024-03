Le date per l’accesso al corso di laurea magistrale in Medicina e chirurgia. Pubblicato il bando di ammissione – Università di Siena

(AGENPARL) - Roma, 29 Marzo 2024

Le date per l’accesso al corso di laurea magistrale in Medicina e chirurgia.

Pubblicato il bando di ammissione

Saranno aperte dal 3 aprile al 17 aprile, ore 15, le iscrizioni alla prova di ammissione al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia dell’Università di Siena per l’anno accademico 2024-25. Due le possibilità, per i candidati, per effettuare la prova di ammissione: il 28 maggio e il 30 luglio 2024.

Sono diverse le fasi, tutte necessarie, per effettuare l’iscrizione alle prove. Occorre iscriversi, entro il periodo indicato, sul sito web nazionale Universitaly (www.universitaly.it). Il periodo di iscrizione su Universitaly – dal 3 del 17 aprile ore 15 – è unico per entrambe le prove.

I candidati, oltre all’iscrizione online sul portale ministeriale Universitaly, devono iscriversi anche sulla piattaforma “Segreteria on line” sul sito dell’Università di Siena. Il perfezionamento dell’iscrizione avviene a seguito del pagamento del contributo per i test sulla stessa piattaforma. La tassa concorsuale è di 60 euro per ognuna delle prove, da pagare entro il 22 aprile per la sessione di maggio, ed entro il 23 luglio per la sessione di luglio.

Per ciascuna sessione in calendario la prova di ammissione è somministrata in forma cartacea ed è effettuata in presenza nella sede universitaria di domicilio-residenza prescelta.

La prova consiste nella soluzione di sessanta quesiti che riguarderanno argomenti di: competenze di lettura e conoscenze acquisite negli studi, ragionamento logico e problemi, biologia, chimica, fisica e matematica. I programmi dettagliati degli argomenti oggetto dei quesiti sono pubblicati sul sito web del Ministero dell’Università e della Ricerca.

La partecipazione al test di ammissione è aperta a coloro che sono in possesso di un diploma di scuola superiore, agli iscritti all’ultimo anno delle scuole secondarie di secondo grado italiane, o estere che siano in possesso di un titolo di studio conseguito all’estero equipollente al diploma di scuola secondaria di secondo grado che si consegue in Italia. I candidati possono partecipare a entrambe le date per ciascuna sessione. Ai fini dell’inserimento in graduatoria potranno poi utilizzare il migliore dei risultati conseguiti.

Il bando con le modalità di partecipazione, da seguire scrupolosamente, e gli aggiornamenti sono pubblicati sul sito di Ateneo: http://www.unisi.it/didattica/immatricolazioni-e-iscrizioni/corsi-numero-programmato/medicina-e-chirurgia.

