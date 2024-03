Conferenza stampa. Presentazione della V edizione della Workexperience “Eurocamp 2027”

(AGENPARL) - Roma, 29 Marzo 2024

(AGENPARL) – ven 29 marzo 2024 *Conferenza stampaPresentazione della V edizione della Workexperience

“Eurocamp 2027″*

*Foggia, 29 marzo 2024.* Giovedì 4 aprile alle ore 11.00 presso la Sala

Consiglio di Palazzo Ateneo (

Via

Gramsci 89 – Foggia,

Piano) si terrà la conferenza stampa di presentazione della V edizione

della Workexperience “Eurocamp 2027” (Bruxelles, 8-12 aprile 2024),

promossa e organizzata dall’Area Terza Missione e Grandi Progetti.

La Workexperience è organizzata come una “palestra di progettazione” presso

la Sede della Regione Puglia a Bruxelles con l’obiettivo formativo di

ideare, strutturare e candidare progetti innovativi ai Programmi Europei in

collaborazione con stakeholders del Territorio ma non solo.

Alla conferenza stampa Interverranno:

– Lorenzo Lo Muzio, Rettore dell’Università di Foggia,

– Maria Aida Episcopo, Sindaco di Foggia

– Alice Amatore, Assessore alla Cultura del Comune di Foggia,

– Anna Maria Petito, Coordinatrice del Dottorato di Ricerca in

Neuroscience and education

– Damiano Gelsomino, Camera di Commercio di Foggia

– Paolo Telesforo (Presidente) e Luca Vigilante (Vice Presidente)

“Universo Salute”

– Mariantonietta Fiore, Delegata Rettorale alle Relazioni Internazionali

– Giuseppe Troiano – Delegato Rettorale ai dottorati di ricerca

*Con preghiera di cortese pubblicazione*

Ufficio Stampa, Comunicazione istituzionale ed Eventi di Ateneo

Università di Foggia

Via Gramsci 89-91 – 71122 Foggia