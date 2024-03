P.A., ZANGRILLO:NEI PROSSIMI 10 ANNI QUASI UN MILIONE IN PENSIONE, ASSUNZIONI? CIRCA 170MILA L’ANNOPER I PROSSIMI TRE ANNI E’ CIFRA CREDIBILE

(AGENPARL) - Roma, 27 Marzo 2024

(AGENPARL) – mer 27 marzo 2024 *P.A., ZANGRILLO: NEI PROSSIMI 10 ANNI QUASI UN MILIONE IN PENSIONE,

ASSUNZIONI? CIRCA 170MILA L’ANNO PER I PROSSIMI TRE ANNI E’ CIFRA CREDIBILE*

Le assunzioni nella P.A.? “Nei prossimi dieci anni perderemo quasi un

milione di persone che matureranno i requisiti per andare in pensione, per

cui direi che circa 170mila assunzioni all’anno nei prossimi tre anni siano

una cifra credibile”. Lo dice a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora,

il ministro della P.A. e senatore Fi Paolo Zangrillo.

*Davide Campione*

‘Un Giorno da Pecora – Radio1’

*Web: **http://ungiornodapecora.rai.it/

*

*Facebook: **bit.ly/ungiornodapecoraFB*

*Twitter: http://twitter.com/#!/1giornodapecora

*

*P Please consider the environment – Do you really need to print this

email?*