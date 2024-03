(AGENPARL) - Roma, 27 Marzo 2024

Ita-Lufthansa. Barbagallo: “timori dopo slittamento decisione UE, governo risponda a interrogazione pd”

Ci preoccupa molto lo slittamento della decisione della commissione UE sull’operazione Ita-Lufthansa, prevista in un primo momento per i primi giorni di giugno. E, come già detto in una interrogazione, non riusciamo a scorgere i vantaggi a favore dei consumatori, connessi a questo progetto di fusione e poca chiarezza c’è anche sul destino dei lavoratori di Ita”. Lo dichiara il capogruppo PD in commissione Trasporti alla Camera, Anthony Barbagallo, commentando le dichiarazioni de presidente di Ita Airways, Antonino Turicchi.

“E ci lascia altrettanto perplessi che Ita Airways – prosegue Barbagallo – non abbia previsto un piano B, cosi come dichiarato da Turicchi, puntando tutto sul piano A, ovvero alla fusione con Lufthansa. Il tutto, mentre le tariffe anche in questo periodo pasquale sono alle stelle, nel fragoroso silenzio del governo Meloni”.

Roma, 27 marzo 2024