Codice strada. Casu (Pd), solidarietà a Maccanti e Salvini protesta non deve mai varcare limite rispetto

Voglio esprimere la mia solidarietà a Elena Maccanti e Matteo Salvini per quanto avvenuto nella manifestazione durante la quale lunedì scorso è stata accostata la loro immagine a un carro funebre. Fino all’ultimo voto sul codice della strada in commissione e in Aula ci siamo confrontati su fronti politici contrapposti e così continueremo in tutte le sedi nelle prossime settimane, ma in democrazia anche nella protesta esiste sempre un limite di rispetto che non deve essere mai varcato.

Così in una nota Andrea Casu, deputato PD al termine della seduta odierna.

