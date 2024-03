Accordo coesione: Quarto (FdI), contributo prezioso per il Sud

(AGENPARL) - Roma, 27 Marzo 2024

(AGENPARL) – mer 27 marzo 2024 “La firma dell’Accordo di coesione tra il presidente del Consiglio Giorgia

Meloni e il governatore lucano, Vito Bardi, è stato un traguardo ottenuto

grazie ad un lavoro complesso ma anche mirato e strategico svolto nel tempo

con il Governo Nazionale”. E’ quanto afferma il coordinatore regionale di

Fratelli d’Italia Basilicata,Piergiorgio Quarto. “I Fondi di sviluppo e

coesione rappresentano un contributo prezioso per il Sud. In una nazione

come la nostra che di divari ne ha molti, queste risorse sono fondamentali

affinché a tutti i cittadini siano assicurate le stesse condizioni di

partenza, oltre che utili per combattere anche disparità interne tra i

territori – afferma il consigliere regionale – la nostra Regione ha un

grande valore da esprimere e di comune accordo con il governo nazionale è

dovere di tutte le Istituzioni fare tutto il possibile per promuoverla e

creare le migliori condizioni di sviluppo. Grazie al lavoro di questi

ultimi anni abbiamo creato le condizioni migliori per un dialogo

costruttivo incentrato su come si potesse rendere realmente utile questo

strumento per il nostro territorio e l’intero Paese. All’esito di

un’attenta ricognizione si è avuta una organizzazione efficace dei Fondi di

sviluppo e coesione attraverso gli Accordi di coesione. Le novità relative

a questi Accordi non vanno sottovalutate. Con i nuovi principi stabiliti

dal governo Meloni, non si rischia più che queste risorse vadano disperse.

Il Governo finanzierà i progetti che vengono proposti dalle Regioni ma

anche condivisi, questo per mettere in rete la strategia di una regione con

il lavoro che fanno le altre, quindi iscrivere quella strategia in una

strategia complessiva di sviluppo della nazione. Inoltre onde evitare

sprechi sono stati stabiliti dei principi per i quali non si rischia più

che queste risorse vadano disperse, la possibilità di attivare i poteri

sostitutivi quando dovessero esserci inadempimenti o difficoltà

nell’attuazione di queste risorse e anche l’ipotesi di definanziamento. Se

un’opera che è stata finanziata rischia di non essere messa a terra, quelle

risorse invece di essere disperse il Governo li riprenderà e destinerà ad

altro, perché tutto deve arrivare ai cittadini. Sapere che il Governo ha

aumentato le risorse per la sanità è una risposta importante rispetto alle

istanze riportate. Giorgia Meloni ha confermato che con la Legge di

bilancio, il Fondo Sanitario è al suo massimo storico. Non ci sono mai

stati 136-137 miliardi di euro sul Fondo della Sanità, durante la pandemia

il Fondo Sanitario viaggiava tra i 121 e i 122 miliardi di euro, ma nel

momento in cui è stato negoziato il Pnrr sono stati svincolati altri

ulteriori 750 milioni per la sanità e questo è importante per una Regione

ad esempio come la nostra che vive una forte criticità del settore, che va

assolutamente oggi potenziato nella provincia di Matera quanto in quella di

Potenza. Abbiamo il compito di gestire i fondi a noi destinati per il bene

comune e di tutto il territorio regionale ed è mio interesse seguire la

cosa, affinché non si materializzino differenze tra le nostre comunità –

continua Quarto – Il nostro compito come è stato sottolineato egregiamente

nel corso dell’evento, non è creare ricchezza ma mettere i nostri cittadini

nelle condizioni di crearne per sé e per la comunità che vivono: sono le

aziende con i loro lavoratori che producono ricchezza. Con questo Fondo ora

sarà possibile ad esempio, dare sostegno agli operatori economici lucani di

entrambe le province, al fine di favorire la loro competitività e la

crescita sostenibile nel tempo, con l’importante investimento previsto per

le imprese del metapontino, con un potenziamento importante della zona

artigianale di Policoro nel contesto della ZES unica del mezzogiorno; sarà

possibile ridurre il divario infrastrutturale con le altre regioni,

migliorando i collegamenti ferroviari i trasporti e la mobilità; favorire

il contrasto al dissesto idrogeologico ed ambientale, con gli importanti

stanziamenti per la mitigazione della erosione delle coste; provvedere alla

messa in sicurezza del territorio intervenendo sul rischio di dissesto

idrogeologico nelle aree interne, promuovere la riqualificazione urbana con

un forte sostegno ai piccoli borghi della nostra regione; investire nel

Polo industriale di Ferrandina per farla finalmente diventare arteria

principale della Basentana; immaginare finalmente possibile un progetto di

aviazione anche nella provincia di Matera per la circolazione delle merci e

delle persone; investire maggiormente sulle infrastrutture lucane, nello

specifico strade e trasporti; continuare ad investire nella cultura nella

ricerca, nell’innovazione e nell’energia per continuare a distinguerci a

livello nazionale in quei settori fondamentali per una visione del futuro

che sia realmente migliore e duratura nel tempo. Il ventaglio di

possibilità che oggi ci viene offerto è ampio ed è mio obiettivo fare in

modo che questo impegno concreto e non di propaganda non prescinda da una

competente e produttiva governance regionale ed una opportuna

organizzazione di tutto il sistema necessario a supportare questa

rivoluzione cruciale, iniziata cinque anni fa per il nostro territorio e

che siamo pronti a portare avanti ancor più ora, che abbiamo questi utili

strumenti per rispondere adeguatamente alle più importanti esigenze dei

nostri cittadini”.