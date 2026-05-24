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GOLF – DP World Tour: Richard Sterne dopo tredici anni, De Leo 8°, Laporta 17°

RedazioneBy Nessun commento2 Mins Read

(AGENPARL) - Roma, 24 Maggio 2026 - *Nel Soudal Open, in Belgio, il sudafricano con un gran finale ha lasciato
a due colpi sei concorrenti*

Il sudafricano Richard Sterne, con un gran finale, è risalito dal sesto
Soudal Open. Nel torneo del DP World Tour, disputato sul percorso del Rinkven
International GC (par 71), ad Anversa in Belgio, si è classificato in top

Richard Sterne, 44enne di Pretoria, ha siglato il settimo titolo sul
circuito a distanza di tredici anni dal precedente, grazie a un 66 (-5) a
chiudere, in cui sono stati determinanti un birdie e un eagle sulle ultime
tre buche (preceduti da tre birdie e un bogey), per lasciare a due colpi il
danese Jacob Skov Olesen, lo spagnolo Jorge Campillo, il giapponese Kota
Kaneko, il francese Victor Perez, l'inglese Marcus Armitage e lo svedese

Ha ceduto il sudafricano Zander Lombard, leader per tre round e poi ottavo,
insieme a De Leo, dopo un 74 (+3). Con i due anche gli inglesi Ben Schmidt
e Nathan Kimsey e l'altro sudafricano MJ Daffue. A metà graduatoria Renato

Sterne, oltre ai successi sul tour, vanta nel palmarès altre due vittorie
sul Sunshine Tour, al netto delle quattro in combinata con il circuito
continentale, e uno sull'EuroPro Tour. Ha ricevuto un assegno di 467.500

un 65 (-6, un eagle, cinque birdie, un bogey) per la terza top ten
aver subito quattro tagli consecutivi, anticipati da un quarto e da un
secondo posto, è tornato in alta classifica risalendola di quindici gradini
con un 65 (-6, otto birdie, due bogey).

Valpolicella (VR), un 66 (-5, sei birdie, un bogey). Sono usciti al taglio

*24 maggio 2026*

(AGENPARL)
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