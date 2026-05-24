AGENDA SINDACO ROBERTO GUALTIERI LUNEDÌ 25 MAGGIO

(AGENPARL) - Roma, 24 Maggio 2026 - CENTENARIO DEL LICEO CAVOUR
Ore 10.15 – Il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri interviene all’evento di apertura del Centenario del Liceo Scientifico Statale “C. Cavour” (via Vittorino da Feltre, 6).
PRESENTAZIONE EVENTO SAIL GP, “LA FORMULA 1 DEL MARE”
Ore 12 – Il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri partecipa alla conferenza stampa di presentazione di Sail Gp, competizione velica internazionale (Ara Pacis, Lungotevere in Augusta).
VIOLENZA SULLE DONNE, ISTITUZIONI A CONFRONTO
Ore 13 – Il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri partecipa al Convegno “Quando la violenza non finisce: responsabilità e futuro”, organizzato dalla S.S. Lazio per promuovere un confronto istituzionale su un tema di grande attualità e rilevante interesse pubblico (Stadio Olimpico – Sala Conferenze – viale dei Gladiatori, 2).
TORRE MAURA, RIQUALIFICATO IL PARCO DI VIA DELLE RUPICOLE
Ore 17 – Il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri interviene all’inaugurazione del Parco e dell’area ludica di via delle Rupicole (via delle Rupicole – altezza cancello pedonale).