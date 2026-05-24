AGRICOLTURA LAZIO: OLTRE 17 MILIONI PER MESSA IN SICUREZZA E ACCESSIBILITA’ STRADE RURALI

La Regione Lazio rafforza il piano per la viabilità rurale con oltre 17 milioni di euro destinati alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade vicinali soggette a pubblico transito. Gli interventi, attuati da Arsial, puntano a migliorare sicurezza, accessibilità e collegamenti tra aree agricole e produttive.

Per la manutenzione ordinaria è stato previsto un primo stanziamento di 500 mila euro per il triennio 2025-2027, con contributi fino a 10 mila euro per intervento. Sono state presentate 32 domande dai Comuni laziali e i primi dieci enti sono stati ammessi a finanziamento. Visto l’elevato interesse, la Regione ha programmato ulteriori risorse: 1,8 milioni di euro per il 2026, 400 mila euro per il 2027 e altre 400 mila euro per il 2028.

Sul fronte della manutenzione straordinaria, lo stanziamento iniziale di 4,5 milioni è stato incrementato fino a raggiungere 12,875 milioni di euro per il triennio 2025-2027. La graduatoria definitiva approvata da ha consentito il finanziamento di 44 Comuni del Lazio. Le richieste complessive hanno superato i 13,6 milioni di euro, confermando la forte domanda di investimenti infrastrutturali nelle aree rurali. Per il 2028 sono già previsti ulteriori 4,9 milioni di euro.

Gli interventi riguardano opere di messa in sicurezza e ammodernamento delle strade utilizzate quotidianamente da imprese agricole, mezzi di trasporto e comunità locali. In molte aree del Lazio, inoltre, la viabilità rurale coincide con percorsi legati all’enoturismo e all’oleoturismo, contribuendo alla valorizzazione del territorio e delle economie locali.

«Il nostro obiettivo è quello di sostenere le imprese agricole, migliorare la sicurezza e rendere più competitivi i territori del Lazio. Rafforzare queste infrastrutture vuol dire garantire collegamenti più efficienti alle aree produttive e accompagnare lo sviluppo delle filiere agroalimentari regionali», dichiara l’assessore al Bilancio, Programmazione economica, Agricoltura e sovranità alimentare, Caccia e Pesca, Parchi e Foreste della Regione Lazio, Giancarlo Righini

«Investire sulla viabilità rurale significa sostenere direttamente la competitività del sistema agricolo del Lazio. Dietro ogni intervento ci sono imprese più efficienti, territori più accessibili e comunità locali meglio connesse. ARSIAL continuerà a supportare i Comuni nell’attuazione di un programma che punta a modernizzare concretamente le campagne laziali», aggiunge il presidente di Arsial, Massimiliano Raffa.

I nuovi avvisi pubblici per gli interventi 2026-2028 saranno pubblicati sui canali ufficiali di Arsial, all’indirizzo: www.arsial.it