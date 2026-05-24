AGENDA CAMERA DI DOMANI, LUNEDÌ 25 MAGGIO

(AGENPARL) - Roma, 24 Maggio 2026 - EVENTI
📌 14 – Aula dei Gruppi – Tutto quello che resta della Palestina. Dagli Epstein files al genocidio. Proiezione del film Tutto quello che resta di te di Cherien Dabis. M5S
📌 16.30 – Sala Matteotti – Sicurezza energetica e nuovi equilibri globali. Milani
CONFERENZE STAMPA
📌13 – Federico Mollicone – Le avventure di Carlo Collodi raccontate da Pinocchio
📌14.30 – Alessandro Giglio Vigna. Italia Digitale Sicura: strategie di innovazione e AI per una Cyber Resilience efficace
📌16 – Carmen Di Lauro. Crioconservazione degli ovociti: numeri e dati
📌17.30 – Rachele Scarpa. Presentazione del libro “Nuove relazioni internazionali – Dialoghi su Tecnologie e Potere”