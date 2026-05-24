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domenica 24 Maggio 2026
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AGENDA CAMERA DI DOMANI, LUNEDÌ 25 MAGGIO

RedazioneBy Nessun commento1 Min Read

(AGENPARL) - Roma, 24 Maggio 2026 - EVENTI
📌 14 – Aula dei Gruppi – Tutto quello che resta della Palestina. Dagli Epstein files al genocidio. Proiezione del film Tutto quello che resta di te di Cherien Dabis. M5S
📌 16.30 – Sala Matteotti – Sicurezza energetica e nuovi equilibri globali. Milani

CONFERENZE STAMPA
📌13 – Federico Mollicone – Le avventure di Carlo Collodi raccontate da Pinocchio
📌14.30 – Alessandro Giglio Vigna. Italia Digitale Sicura: strategie di innovazione e AI per una Cyber Resilience efficace
📌16 – Carmen Di Lauro. Crioconservazione degli ovociti: numeri e dati
📌17.30 – Rachele Scarpa. Presentazione del libro “Nuove relazioni internazionali – Dialoghi su Tecnologie e Potere”

(AGENPARL)
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CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

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