Nuoro, Consiglio comunale convocato nell’auditorium Isre

NUORO, DOMANI SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE CONVOCATA NELL’AUDITORIUM

DELL’ISRE

In occasione dell’assemblea pubblica organizzata per discutere e

confrontarsi sui progetti presentati da diverse società per l’installazione

di parchi eolici nel territorio del Nuorese, il consiglio comunale di Nuoro

è convocato per domani, mercoledì 27 marzo, alle ore 9 nell’auditorium

“Giovanni Lilliu” dell’Isre in via Mereu.