‘LO SPORT IN COSTITUZIONE’: UNA GIORNATA DI CONFRONTO SUL RUOLO DELLO SPORT E I GIOVANI mercoledì 27 a Palazzo Ducale

(AGENPARL) - Roma, 25 Marzo 2024

(AGENPARL) – lun 25 marzo 2024 COMUNICATO STAMPA

L’appuntamento è per il 27 marzo alle 9:15 nella Sala del Trono di Palazzo Ducale

‘LO SPORT IN COSTITUZIONE’: UNA GIORNATA DI CONFRONTO SUL RUOLO DELLO SPORT E I GIOVANI

«Lo sport in Costituzione 3.0: un patto tra generazioni» è il tema dell’incontro in programma nella Sala del Trono di Palazzo Ducale, il 27 marzo a partire dalle 9:15, organizzato dalla Provincia, dall’Ufficio scolastico di Lucca e Massa Carrara e dal Coni.

I lavori della giornata saranno introdotti dal presidente della Provincia, Luca Menesini, a cui faranno seguito i saluti istituzionali del presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani; della Prefetto Giuseppa Scaduto; della dirigente Ust di Lucca e Massa Carrara, Ilaria Baroni; del presidente Libertas Lucca, Renzo Marcinnò; del presidente Coni Toscana, Simone Cardullo; del presidente del Panathlon Club Lucca, Lucio Nobile e Alessandro Viti, coordinatore Sport e salute Toscana.

Intervengono il Capo del Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, Fabio Siniscalchi, mentre il coordinamento della giornata è affidato a Fabio Pagliara, presidente della fondazione Sportcity.

Quattro i focus che animeranno la mattinata: «Lo studente atleta», di cui parleranno Claudio Oliva, referente attività motoria dell’Ufficio scolastico territoriale di Lucca e Massa Carrara; Daniele Rinaldi e Miria Rossetti Busa, studenti deli Liceo Sportivo ‘Fermi’ di Lucca e l’assessore allo Sport del Comune di Viareggoi, Rodolfo Salemi.

Il secondo focus sarà su «I luoghi dello sport»: a parlarne saranno Alessandra Nieri (Sport e Salute Lucca) e Lucia Micheli, assessora allo Sport al Comune di Capannori, mentre il terzo focus sarà su «I mestieri nello sport» e vedrà confrontarsi Susanna Consorti (Unvs Lucca); gli studenti del Liceo Sportivo ‘Fermi’ di Lucca; l’assessore allo Sport del Comune di Castelnuovo di Garfagnana, Alessandro Pedreschi.

Infine, il quarto e ultimo focus sarà incentrato su «Lo sport a scuola» e ne parleranno l’assessore allo Sport del Comune di Lucca, Fabio Barsanti; il presidente della Consulta provinciale studentesca Pietro Zucchelli e Carla Landucci dell’Unvs Lucca.

Le conclusioni della giornata saranno affidate al delegato del Coni Lucca, Stefano Pellacani.