‘LO SPORT IN COSTITUZIONE’: UNA GIORNATA DI CONFRONTO SUL RUOLO DELLO SPORT E I GIOVANI il 27 marzo a Palazzo Ducale

(AGENPARL) - Roma, 25 Marzo 2024

(AGENPARL) – lun 25 marzo 2024 COMUNICATO STAMPA

L’appuntamento è per il 27 marzo alle 9:15 nella Sala del Trono di Palazzo Ducale

‘LO SPORT IN COSTITUZIONE’: UNA GIORNATA DI CONFRONTO

SUL RUOLO DELLO SPORT E I GIOVANI

«Lo sport in Costituzione 3.0: un patto tra generazioni» è il tema dell’incontro in programma nella Sala del Trono di Palazzo Ducale, il 27 marzo a partire dalle 9:15, organizzato dalla Provincia, dall’Ufficio scolastico di Lucca e Massa Carrara e dal Coni.